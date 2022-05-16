В США считают, что Украина может "обойти" ПДЧ по пути в НАТО, как Финляндия и Швеция

У Украины есть шансы пройти облегченную процедуру вступления в НАТО. Об этом заявила временная поверенная США в Украине Кристина Квин.

Она отметила, что наше государство может стать членом Альянса без предоставления Плана действий по членству (ПДЧ). Эту процедуру удалось обойти Швеции и Финляндии.

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ПДЧ – не обязательная часть вступления в НАТО

Кристина Квин подчеркнула, что ПДЧ никогда не являлся юридическим требованием для тех государств, которые хотят вступить в НАТО.

Следовательно, Украина также может вступить в Альянс без ПДЧ. Однако я бы не называла это сокращенной процедурой,

– подчеркнула Квин.

Поверенная США в Украине объяснила для чего ПДЧ. По ее словам, это тот механизм, который позволяет убедиться, что у страны-претендента есть возможность вступить в НАТО. Если она отвечает требованиям, то План действий по членству государству просто не нужен.

страна, которая уже отвечает большей части требований, и не должна получать ПДЧ.

Напомним, что и Швеция, и Финляндия официально подадут заявки на вступление в НАТО 17 мая.

В Эстонии стартуют учения НАТО

Тем временем в Эстонии стартуют военные учения НАТО. Они получили название "Еж 2022", а будут участвовать 15 тысяч военнослужащих со всего мира. Нынешние учения, которые считаются одними из самых больших за последний 31 год, будут акцентироваться на региональном сотрудничестве.

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