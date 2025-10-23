США б'ють по нафтовому серцю Росії: чим небезпечні для Путіна нові санкції

Сполучені Штати Америки запроваджують додаткові санкції проти енергетичного сектору Росії через те, що Кремль не рухається до мирного процесу. Обмеження запроваджують проти двох найбільших російських нафтових компаній – "Роснєфть та "Лукойл".

Відтепер все майно та частки, пов'язані з компаніями, що перебувають у Сполучених Штатах, блокуються. Експерти для 24 Каналу пояснили, як саме на Росію вплинуть нові санкції США та наскільки це дієві кроки.

Цікаво США поки не підтримали план ЄС щодо заморожених активів Росії, – Bloomberg

Які наслідки для Путіна матимуть санкції?

Політолог Олег Лісний вважає, що навряд чи введення цих санкцій стало несподіванкою для росіян. Адже у Кремлі давно прораховували всі кроки, але вважали, що у Трампа не вистачить політичної волі для ухвалення рішення.

Насамперед це удар по оточенню Путіна, оскільки ніхто не скасовував стару добру традицію, коли оточення бачить, що їхній цар слабкий і він їм заважає заробляти та жити спокійно. Однак поки малоймовірно, що цей фактор колись працюватиме.

Безсумнівно, це потужний удар. Є образ, яким малюють Росію, – це велика бензоколонка. І коли в бензоколонки немає бензину і грошей для її обслуговування, то це просто споруда з металу і пластмаси,

– сказав політолог.

На його думку, це комплекс, який здійснюється багатьма авторами. Зокрема, Збройними Силами України, які фактично щоденно виносили саме цю промисловість. Європейськими партнерами й санкціями, а також зобов'язаннями відмовитись до 2027 року від певних енергоресурсів.

"Санкції США виглядають як комплекс, який б'є по тому, на чому стоїть ця бензоколонка", – зазначив Лісний.

Зверніть увагу! ЄС затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає заборону на використання криптовалют. Рішення ухвалили після того, як Словаччина зняла свої заперечення.

За його словами, у Трампа насправді дуже багато важелів впливу. Головне, щоб у нього було бачення не майбутнього союзу Сполучених Штатів і Росії проти Китаю, а про те, щоб США залишилися найпотужнішою державою у світі.

Проте поки що Трамп не готовий до цього, у нього своє бачення. Він концентрує навколо себе дуже багато влади, а його команда не продукує нові ідеї.

Як саме на Росію вплинуть нові санкції США: дивіться відео

Наскільки це будуть дієві кроки?

На думку голови ГО "Україна в НАТО" Юрія Романюка, санкції США проти російських "Роснєфть" і "Лукойл" – це сильний удар по доходах Росії, що йдуть на війну проти України.

Тепер походження нафти від "Роснєфть" і "Лукойл" взагалі не можна продавати на світових ринках, незалежно від цінової політики. Це дуже позитивний фактор, адже основними експортерами російської нафти були ці дві компанії, які майже заполонили світовий ринок,

– пояснив Романюк.

Проте, на його думку, найдієвішим способом тиску на Росію було б зниження ціни на нафту у світі. Коли вона падає нижче 50 доларів за барель і наближається до стелі, яку встановив ЄС – 47,6 долара за барель, то це суттєво обмежує можливості Росії взагалі.

Загалом ці санкції б'ють не тільки по російській нафті, а й по фрахту танкерів, страхуванню та логістиці. Це все вплине на дохідну частину російського бюджету.

Як санкції ударять по доходах Росії: дивіться відео

Росія загнала себе у пастку

Політолог Валерій Димов сказав, що американські санкції проти компаній "Роснєфть" та "Лукойл" – це поки найпотужніший удар Дональда Трампа. Нині Кремль втрачає вже від слів президента США, тому що країни, які співпрацюють з РФ, очікують, що скаже чи зробить Трамп.

Якби такі санкції запровадили у 2022 році, то ціна на нафту підскочила б приблизно на 30 – 40%. Сьогодні ми бачимо, що ціна виросла на 1 – 1,5 долара за барель,

– зазначив Димов.

За його словами, санкції проти компаній "Роснєфть" та "Лукойл" справді дуже болючі для Росії. Країну-агресорку поступово затискають та ізолюють, але вона сама себе загнала в таку ситуацію.

Раніше світ залежав від Росії та її нафти. Тепер Москва залежить від покупців своєї нафти та газу.

Наскільки санкції потужний удар для Путіна: дивіться відео

Що відомо про запровадження санкцій?