Хитра позиція: чи може Україна розраховувати на дозвіл США бити по Росії

Більшість західних союзників не дають дозволу на удари своєю зброєю по території Росії. Мовиться, зокрема, про Сполучені Штати, які наразі категорично відкидають таку ідею.

Хоч деякі країни відкрито надали дозвіл Україні для ударів по Росії, Сполучені Штати досі бояться ядерної війни. Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній, зазначивши, що з США може піти лише на гібридні варіанти.

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Україна може бити своєю зброєю по Росії

Українське військово-політичне керівництво намагається досягнути домовленостей щодо принаймні обмежених ударів по російській території західною зброєю. Офіційно позиція наших партнерів не змінилася.

Ми повинні виходити з того, що вони ніколи не дозволять, тому що Росія – це ядерна держава. Але можливі якісь гібридні варіанти. Наприклад, якщо на F-16 навішають український КАБ і ними закидуватимуть територію Росії – це вже інша справа. Тому що формально це не американська зброя, яка летить на Росію. Чи, наприклад, ще радянські ракети випускатимуть з F-16 по літаку у Бєлгородській області,

– зауважив Тарас Загородній.

На думку політолога, всі інші варіанти, які включають навіть точкові удари по військових об'єктах у Росії, виключені. Адже поки не видно передумов, що наші партнери змінять свою позицію.

"Ми повинні розуміти, що мовиться лише про зброю нашого виробництва, яка битиме по Росії. І саме тут мобілізувати власний ресурс. Я впевнений, що Україна швидше сама з цих впорається, поки чекатиме на малоймовірний дозвіл партнерів. Краще переробляти радянські системи, які вже є", – наголосив Загородній.

Наприклад, красномовним стало збиття російського бомбардувальника Ту-22М3 над Краснодарським краєм у квітні цьогоріч. У Головному управлінні розвідки повідомили, що це була операція військової розвідки та Повітряних сил. Збити бомбардувальник, як стверджувало ГУР, вдалося "тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50". Джерела 24 Каналу у розвідці повідомили, що мовилося про ЗРК С-200.

"Ймовірно, це були перероблені та модернізовані радянські системи з новою електронікою, яка дозволяє бити на відстань до 400 кілометрів. Ось такого нам не забороняють. Ми маємо розуміти, що лише зброя власного виробництва дозволяє Україні впевнено переносити війну на територію Росії", – зазначив політолог.

"Хитра позиція"

Західні літери по-всякому намагаються уникнути, на їхню думку, подальшої ескалації.

Це може бути хитра позиція. Вони теоретично можуть надати дозвіл, але дати дуже мало або взагалі не дати для цього зброї. Бо американці дуже побоюються хаосу в Росії, тому будуть прихильнішими до неї. Це ні добре, ні погано, так побудований світ,

– зауважив Загородній.

Тому Україні варто насамперед зосередитися на виготовленні власної зброї, масштабувати та полегшувати цей процес для самих виробників.

Думка партнерів про удари по Росії: детальніше