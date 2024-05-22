Хитрая позиция: может ли Украина рассчитывать на разрешение США бить по России

Большинство западных союзников не дают разрешения на удары своим оружием по территории России. Говорится, в частности, о Соединенных Штатах, которые сейчас категорически отвергают такую идею.

Хотя некоторые страны открыто предоставили разрешение Украине для ударов по России, Соединенные Штаты до сих пор боятся ядерной войны. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний, отметив, что с США может пойти только на гибридные варианты.

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Украина может бить своим оружием по России

Украинское военно-политическое руководство пытается достичь договоренностей по крайней мере ограниченных ударов по российской территории западным оружием. Официально позиция наших партнеров не изменилась.

Мы должны исходить из того, что они никогда не позволят, потому что Россия – это ядерная держава. Но возможны какие-то гибридные варианты. Например, если на F-16 навешают украинский КАБ и ими будут забрасывать территорию России – это уже другое дело. Потому что формально это не американское оружие, которое летит на Россию. Или, например, еще советские ракеты будут выпускать с F-16 по самолету в Белгородской области,

– отметил Тарас Загородний.

По мнению политолога, все другие варианты, которые включают даже точечные удары по военным объектам в России, исключены. Ведь пока не видно предпосылок, что наши партнеры изменят свою позицию.

"Мы должны понимать, что речь идет только об оружии нашего производства, которое будет бить по России. И именно здесь мобилизовать собственный ресурс. Я уверен, что Украина скорее сама с этим справится, пока будет ждать маловероятного разрешения партнеров. Лучше переделывать советские системы, которые уже есть", – отметил Загородний.

Например, красноречивым стало сбитие российского бомбардировщика Ту-22М3 над Краснодарским краем в апреле этого года. В Главном управлении разведки сообщили, что это была операция военной разведки и Воздушных сил. Сбить бомбардировщик, как утверждало ГУР, удалось "теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50". Источники 24 Канала в разведке сообщили, что речь шла о ЗРК С-200.

"Вероятно, это были переработанные и модернизированные советские системы с новой электроникой, которая позволяет бить на расстояние до 400 километров. Вот такого нам не запрещают. Мы должны понимать, что только оружие собственного производства позволяет Украине уверенно переносить войну на территорию России", – отметил политолог.

"Хитрая позиция"

Западные буквы по-всякому пытаются избежать, по их мнению, дальнейшей эскалации.

Это может быть хитрая позиция. Они теоретически могут предоставить разрешение, но дать очень мало или вообще не дать для этого оружия. Потому что американцы очень опасаются хаоса в России, поэтому будут более благосклонны к ней. Это ни хорошо, ни плохо, так построен мир,

– отметил Загородний.

Поэтому Украине стоит прежде всего сосредоточиться на изготовлении собственного оружия, масштабировать и облегчать этот процесс для самих производителей.

Хоч деякі країни відкрито надали дозвіл Україні для ударів по Росії, Сполучені Штати досі бояться ядерної війни. Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній, зазначивши, що з США може піти лише на гібридні варіанти.

Мнение партнеров об ударах по России: подробнее