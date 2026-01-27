Експерт з енергетики припустив, чи можлива в Києві гуманітарна катастрофа

Генеральний директор найбільшого приватного енергетичного виробника країни ДТЕК Максим Тімченко заявив, що Україна наближається до гуманітарної катастрофи. Енергосистема Києва зараз у складній ситуації.

Однак станом на зараз у Києві немає гуманітарної катастрофи. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів 24 Каналу, що від 9 січня Україна проходила по межі техногенної катастрофи.

Яка ситуація у Києві?

Олександр Харченко зазначив, що якщо у когось є гарний будинок з автономним опаленням, самостійним забезпеченням водою, є можливість переїхати у нього на цей період, то краще це зробити. Це зменшить навантаження на міську енергосистему, яка зараз переживає дуже складний час. Якщо є можливість, то краще перейти в автономний режим на певний час.

Між 9 січня та цим моментом ми пройшли по межі техногенної катастрофи. Але на секунду уявимо, що у мінус 20 Київ повністю позбавлений тепла, немає надії, що воно повернеться, немає електрики, що відбувалося б? Десятки тисяч замерзлих, люди, які намагаються вибратися з міста, паніка і все, що з цим пов'язано. Я не бачу зараз такого. Є суворий настрій багатьох людей, що «ми їм не здамося, ми вистоїмо",

– підкреслив він.

Що відбувається з енергетикою у столиці?