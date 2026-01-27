Експерт з енергетики припустив, чи можлива в Києві гуманітарна катастрофа
- Енергосистема Києва перебуває у складній ситуації, але гуманітарної катастрофи станом на зараз немає.
- Рекомендовано перейти в автономний режим, якщо є така можливість, щоб зменшити навантаження на міську енергосистему.
Генеральний директор найбільшого приватного енергетичного виробника країни ДТЕК Максим Тімченко заявив, що Україна наближається до гуманітарної катастрофи. Енергосистема Києва зараз у складній ситуації.
Однак станом на зараз у Києві немає гуманітарної катастрофи. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів 24 Каналу, що від 9 січня Україна проходила по межі техногенної катастрофи.
До теми Україна наближається до гуманітарної катастрофи, – гендиректор ДТЕК
Яка ситуація у Києві?
Олександр Харченко зазначив, що якщо у когось є гарний будинок з автономним опаленням, самостійним забезпеченням водою, є можливість переїхати у нього на цей період, то краще це зробити. Це зменшить навантаження на міську енергосистему, яка зараз переживає дуже складний час. Якщо є можливість, то краще перейти в автономний режим на певний час.
Між 9 січня та цим моментом ми пройшли по межі техногенної катастрофи. Але на секунду уявимо, що у мінус 20 Київ повністю позбавлений тепла, немає надії, що воно повернеться, немає електрики, що відбувалося б? Десятки тисяч замерзлих, люди, які намагаються вибратися з міста, паніка і все, що з цим пов'язано. Я не бачу зараз такого. Є суворий настрій багатьох людей, що «ми їм не здамося, ми вистоїмо",
– підкреслив він.
Що відбувається з енергетикою у столиці?
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Києві надзвичайно складні обставини. У столиці понад 1200 багатоквартирних будинків, які досі без опалення. Негайної підтримки потребує значна кількість людей у Дарниці та інших районах на лівому березі.
Експерт з енергетики Володимир Омельченко пояснив, що цього тижня синоптики прогнозують, що до Києва йде потепління до 0 – 2 градусів тепла. Це може дещо покращити ситуацію, однак не є головним фактором. За його словами, зараз складно щось сказати, тому що під постійним вогневим контролем Росії перебувають ключові підстанції з видачі потужності атомних блоків.