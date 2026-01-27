Эксперт по энергетике предположил, возможна ли в Киеве гуманитарная катастрофа
- Энергосистема Киева находится в сложной ситуации, но гуманитарной катастрофы по состоянию на сейчас нет.
- Рекомендовано перейти в автономный режим, если есть такая возможность, чтобы уменьшить нагрузку на городскую энергосистему.
Генеральный директор крупнейшего частного энергетического производителя страны ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Украина приближается к гуманитарной катастрофе. Энергосистема Киева сейчас в сложной ситуации.
Однако по состоянию на сейчас в Киеве нет гуманитарной катастрофы. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал 24 Каналу, что с 9 января Украина проходила по грани техногенной катастрофы.
К теме Украина приближается к гуманитарной катастрофе, – гендиректор ДТЭК
Какова ситуация в Киеве?
Александр Харченко отметил, что если у кого-то есть хороший дом с автономным отоплением, самостоятельным обеспечением водой, есть возможность переехать в него на этот период, то лучше это сделать. Это уменьшит нагрузку на городскую энергосистему, которая сейчас переживает очень сложное время. Если есть возможность, то лучше перейти в автономный режим на определенное время.
Между 9 января и этим моментом мы прошли по грани техногенной катастрофы. Но на секунду представим, что в минус 20 Киев полностью лишен тепла, нет надежды, что оно вернется, нет электричества, что происходило бы? Десятки тысяч замерзших, люди, которые пытаются выбраться из города, паника и все, что с этим связано. Я не вижу сейчас такого. Есть суровый настрой многих людей, что "мы им не сдадимся, мы выстоим",
– подчеркнул он.
Что происходит с энергетикой в столице?
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве чрезвычайно сложные обстоятельства. В столице более 1200 многоквартирных домов, которые до сих пор без отопления. В немедленной поддержке нуждается значительное количество людей в Дарнице и других районах на левом берегу.
Эксперт по энергетике Владимир Омельченко объяснил, что на этой неделе синоптики прогнозируют, что в Киев идет потепление до 0 – 2 градусов тепла. Это может несколько улучшить ситуацию, однако не является главным фактором. По его словам, сейчас сложно что-то сказать, потому что под постоянным огневым контролем России находятся ключевые подстанции по выдаче мощности атомных блоков.