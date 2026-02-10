Ворог шантажує родини українських полонених, намагаючись відновити доступ до Starlink

Родини українських військовополонених опинилися під новим тиском з боку ворога. Зафіксовані випадки погроз і вимог реєструвати термінали Starlink, які згодом можуть використати проти України.

Українців закликають не піддаватися шантажу та негайно повідомляти про такі випадки. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Як ворог використовує родини українських полонених?

За наявною інформацією, ворог намагається використати родини українських полонених як інструмент тиску та маніпуляцій. Повідомляється про випадки погроз і вимог офіційно реєструвати на себе термінали Starlink, які згодом можуть застосовуватися для військових потреб країни-агресора.

Йдеться, зокрема, про використання зв’язку для координації підрозділів та керування ударними безпілотниками, що завдають шкоди українській інфраструктурі та мирному населенню.

Фахівці наголошують: офіційна реєстрація термінала передбачає ідентифікацію особи, тому така дія може мати серйозні правові наслідки. Якщо обладнання використовується у бойових діях проти України, це може стати підставою для кримінальної відповідальності.

У разі отримання погроз, шантажу або подібних вимог громадян закликають негайно звертатися до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та правоохоронних органів.

Що передувало блокуванню зв'язку росіянам?