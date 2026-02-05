Starlink, внесені до "білого списку" вже працюють, а термінали росіян заблоковано, – Міноборони

Після випадків використання російськими військами супутникового зв'язку Starlink Україна спільно з компанією SpaceX запровадила обмеження для ворога та розпочала масштабну верифікацію терміналів. Перша черга терміналів в Україні, які потрапили в "білий список", уже працюють.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Чи працюють термінали Starlink в Україні?

У Міноборони повідомили, що термінали Starlink, внесені до так званого "білого списку" в Україні уже працюють, тоді як доступ російських користувачів до супутникової мережі заблоковано.

Федоров зауважив, що процес верифікації триває й досі, а списки оновлюватимуться один раз на добу.

У відомстві додали, що якщо термінал вже було подано на реєстрацію, а він досі не активний, слід зачекати – процес є масштабним та потребує часу. Паралельно фахівці працюють над тим, щоб перевірка даних відбувалась в режимі реального часу.

В Міноборони нагадали, цивільні користувачі мають верифікувати свої термінали Starlink через ЦНАПи. Для юридичних осіб невдовзі запрацює відповідна функція на порталі "Дія".

Наша команда разом із партнерами оперативно відпрацьовує всі кейси. Дякую військовим та командирам, які оперативно верифікували свої термінали. Безперервність і стабільність звʼязку для фронту критично важлива,

– додав міністр оборони.

Чому термінали Starlink заблокували у Росії?