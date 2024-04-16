Отримати статус інваліда внаслідок війни стало простіше: які ще зміни ухвалив Уряд

Уряд спростив процедуру отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Члени сімей загиблих захисників та захисниць також зможуть отримати статус набагато простіше.

Міністерство ветеранів ухвалило ініціативу щодо спрощеної процедури подання та встановлення статусів інвалідам внаслідок війни та членам сімей загиблих військовослужбовців і військовослужбовиць. Раніше отримання цих статусів могло тривати до 8 місяців. За цей час особи з інвалідністю та родини загиблих не могли користуватись пільгами, гарантованими державою.

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Які способи отримання статусів передбачені Урядом

Віднині в 30-денний термін можна буде отримати статуси двома способами. У паперовій формі можна отримати через ЦНАП незалежно від зареєстрованого місця проживання. В електронній формі — через е-кабінет порталу Дія, або єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Крім цього, ветеранам чи родинам загиблих більше ніяких документів збирати не треба, це обов'язок компетентних органів та осіб.

Електронна форма подачі в розробці, ЦНАПи готові вже зараз

Мінветеранів спільно з Міністерством з питань цифрової трансформації доопрацьовують технічну можливість отримання статусів "в один клік". Її обіцяють впровадити найближчим часом.

Спочатку е-заява стане доступною для військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіція, СБУ, СЗР, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій та для сімей загиблих захисників і захисниць цих же категорій.

Звернення через ЦНАП вже можуть оформити всі категорії, в тому числі й цивільні захисники-добровольці, волонтери та інших цивільні, які стали на захист держави та отримали інвалідність внаслідок війни. Уряд обіцяє і надалі спрощувати процедуру отримання статусів.

Так повинно бути по всіх напрямах ветеранської політики: чіткі, прості, зрозумілі алгоритми дій для всіх. Над цим працюємо, далі буде більше спрощень та можливостей, в першу чергу, через діджиталізацію процесів,

— зазначив виконувач обов'язків Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

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