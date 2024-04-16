Міністерство ветеранів ухвалило ініціативу щодо спрощеної процедури подання та встановлення статусів інвалідам внаслідок війни та членам сімей загиблих військовослужбовців і військовослужбовиць. Раніше отримання цих статусів могло тривати до 8 місяців. За цей час особи з інвалідністю та родини загиблих не могли користуватись пільгами, гарантованими державою.

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Які способи отримання статусів передбачені Урядом

Віднині в 30-денний термін можна буде отримати статуси двома способами. У паперовій формі можна отримати через ЦНАП незалежно від зареєстрованого місця проживання. В електронній формі — через е-кабінет порталу Дія, або єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Крім цього, ветеранам чи родинам загиблих більше ніяких документів збирати не треба, це обов'язок компетентних органів та осіб.

Електронна форма подачі в розробці, ЦНАПи готові вже зараз

Мінветеранів спільно з Міністерством з питань цифрової трансформації доопрацьовують технічну можливість отримання статусів "в один клік". Її обіцяють впровадити найближчим часом.

Спочатку е-заява стане доступною для військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіція, СБУ, СЗР, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій та для сімей загиблих захисників і захисниць цих же категорій.

Звернення через ЦНАП вже можуть оформити всі категорії, в тому числі й цивільні захисники-добровольці, волонтери та інших цивільні, які стали на захист держави та отримали інвалідність внаслідок війни. Уряд обіцяє і надалі спрощувати процедуру отримання статусів.

Так повинно бути по всіх напрямах ветеранської політики: чіткі, прості, зрозумілі алгоритми дій для всіх. Над цим працюємо, далі буде більше спрощень та можливостей, в першу чергу, через діджиталізацію процесів,

— зазначив виконувач обов'язків Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

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