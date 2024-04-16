Министерство ветеранов приняло инициативу по упрощенной процедуре подачи и установления статусов лицам с инвалидностью вследствие войны и членам семей погибших военнослужащих и военнослужащих. Ранее получение этих статусов могло длиться до 8 месяцев. За это время лица с инвалидностью и семьи погибших не могли пользоваться льготами, гарантированными государством.

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Какие способы получения статусов предусмотрены правительством

Отныне в 30-дневный срок можно будет получить статусы двумя способами. В бумажной форме можно получить через ЦПАУ независимо от зарегистрированного места жительства. В электронной форме – через е-кабинет портала Дия, или единого государственного реестра ветеранов войны.

Кроме этого, ветеранам или семьям погибших больше никаких документов собирать не надо, это обязанность компетентных органов и лиц.

Электронная форма подачи в разработке, ЦПАУ готовы уже сейчас

Минветеранов совместно с Министерством по вопросам цифровой трансформации дорабатывают техническую возможность получения статусов "в один клик". Ее обещают внедрить в ближайшее время.

Сначала е-заявление станет доступным для военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ, Нацполиция, СБУ, СВР, которые получили инвалидность в результате боевых действий, и для семей погибших защитников и защитниц этих же категорий.

Обращение через ЦПАУ уже могут оформить все категории, в том числе и гражданские защитники-добровольцы, волонтеры и другие гражданские, которые стали на защиту государства и получили инвалидность вследствие войны. Правительство обещает и в дальнейшем упрощать процедуру получения статусов.

Так должно быть по всем направлениям ветеранской политики: четкие, простые, понятные алгоритмы действий для всех. Над этим работаем, дальше будет больше упрощений и возможностей, в первую очередь, через диджитализацию процессов,

– отметил исполняющий обязанности Министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун.

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