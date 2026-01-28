Був добровольцем ЗСУ: на Івано-Франківщині помер ветеран війни Степан Малецький

24 січня пішов із життя ветеран російсько-української війни з Івано-Франківщини Степан Малецький. Він добровільно долучився до ЗСУ та два роки служив на Запорізькому напрямку в районі Гуляйполя.

Трагічну звістку повідомили на фейсбук-сторінці Рогатинської міськради.

Читайте також Вважався зниклим безвісти майже 2 роки: енергетик з Коростишева Тарас Столітній загинув на війні

Що відомо про Степана Малецького?

Степан Малецький народився 11 серпня 1988 року в Рогатині. Там він закінчив місцеву школу №1 та здобув професію механіка в Рогатинському аграрному коледжі. Згодом чоловік пройшов строкову службу.

У 2013 році Степан Малецький одружився, а ще через два роки у подружжя народилася донька Настя.

3 березня 2022 року Степан став добровольцем ЗСУ: він служив снайпером відділення роти вогневої підтримки, два роки провів на Запорізькому напрямку.

Два роки – непрості будні солдата. Поранення, контузії. Після важкої хвороби матері – звільнення, щоб її доглядати. Вчора (24 січня, – 24 Канал) серце воїна зупинилося,

– написали в Рогатинській міськраді.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Степана Малецького. Світла пам'ять!

Вони віддали життя за Україну