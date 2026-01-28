Был добровольцем ВСУ: на Ивано-Франковщине умер ветеран войны Степан Малецкий
- Степан Малецкий, ветеран российско-украинской войны из Ивано-Франковской области, умер 24 января после двух лет службы на Запорожском направлении.
- Он добровольно присоединился к ВСУ и служил снайпером, пока не уволился для ухода за больной матерью.
24 января ушел из жизни ветеран российско-украинской войны из Ивано-Франковской области Степан Малецкий. Он добровольно присоединился к ВСУ и два года служил на Запорожском направлении в районе Гуляйполя.
Трагическое известие сообщили на фейсбук-странице Рогатинского горсовета.
Что известно о Степане Малецком?
Степан Малецкий родился 11 августа 1988 года в Рогатине. Там он окончил местную школу №1 и получил профессию механика в Рогатинском аграрном колледже. Впоследствии мужчина прошел срочную службу.
В 2013 году Степан Малецкий женился, а еще через два года у супругов родилась дочь Настя.
3 марта 2022 года Степан стал добровольцем ВСУ: он служил снайпером отделения роты огневой поддержки, два года провел на Запорожском направлении.
Два года – непростые будни солдата. Ранения, контузии. После тяжелой болезни матери – освобождение, чтобы за ней ухаживать. Вчера (24 января, – 24 Канал) сердце воина остановилось,
– написали в Рогатинском горсовете.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Степана Малецкого. Светлая память!
Они отдали жизнь за Украину
21 января 2026 года во время выполнения боевого задания на фронте погиб воин Сергей Задорожный. Он служил командиром экипажа беспилотных летательных комплексов 1-й отдельной тяжелой механизированной Северской бригады.
В Харьковской области погиб 28-летний оператор БпЛА Виктор Кушнир из Кривого Рога. Виктор проходил службу в 43 бригаде и выполнял боевые задачи как оператор разведывательных и ударных беспилотников.
На фронте оборвалась жизнь военнослужащего из поселка Боровая киевской области Евгения Вереса. У погибшего воина остались мать, отец, три младшие сестры, любимая девушка, родные и друзья.