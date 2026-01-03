Укр Рус
3 січня, 08:30
Оновлено - 09:09, 3 січня

У столиці Венесуели пролунала серія вибухів: місцеві помітили гелікоптери

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • У Каракасі 3 січня пролунали вибухи, які залишили південну частину міста без електроенергії.
  • На опублікованих відео ймовірно видно американські гелікоптери CH-47G "Чінук", які можуть бути пов'язані з 160-м полком авіації спеціальних операцій США.

У суботу, 3 грудня, у мережі з'явилися десятки відео з вибухами у столиці Венесуели Каракасі. Ймовірно, там зафіксували американські гелікоптери.

Про це пише 24 Канал із посиланням на VPI Tv.

Що відомо про удари по Венесуелі?

У столиці Венесуели Каракасі 3 січня пролунали вибухи в різних точках міста. Очевидці показали перші кадри наслідків удару.

По Венесуелі завдали удару 3 січня: дивіться відео

 

Вибухи прогриміли у Венесуелі: дивіться відео

 

У Венесуелі помітили гелікоптери: дивіться відео

 

Після вибухів у Каракасі з'явилися стовпи диму, а південна частина міста, поблизу великої військової бази, залишилася без електроенергії.

Президент США Дональд Трамп неодноразово обіцяв провести наземні операції у Венесуелі, намагаючись змусити президента Ніколаса Мадуро піти у відставку. OSINT-спільноти припускають, що на опублікованих кадрах видно американські гелікоптери CH-47G "Чінук" спеціальних операцій армії США, ймовірно, 160-го полку авіації спеціальних операцій (SOAR).

У Каракасі також чутно постріли: дивіться відео

 

Кадри наслідків атаки на Каракас: дивіться відео

 

Перші вибухи у Каракасі прогриміли близько 01:50 за місцевим часом.

Що відомо про операції США у Венесуелі?

  • Нагадаємо, що 30 грудня США вперше завдали удару по об'єкту у Венесуелі. У Вашингтоні вважають, що уражений об'єкт використовувався венесуельським угрупуванням Tren de Aragua для зберігання та транспортування наркотиків.

  • Крім того, США запровадили санкції проти нафтових танкерів та китайських компаній, пов'язаних з експортом нафти з Венесуели. Такі кроки від США стали частиною більш широкої стратегії адміністрації, спрямованої на підрив доходів Мадуро від експорту нафти та обмеження ресурсів, що нібито підтримують торгівлю наркотиками та інші кримінальні схеми.

  • Своєю чергою, Президент Венесуели Ніколас Мадуро повідомив про готовність до змістовного діалогу зі Сполученими Штатами. У Каракасі відкриті до переговорів, якщо Вашингтон справді налаштований на серйозну співпрацю. Зокрема, йдеться про можливу угоду у сфері протидії наркотрафіку.