У столиці Венесуели пролунала серія вибухів: місцеві помітили гелікоптери

У суботу, 3 грудня, у мережі з'явилися десятки відео з вибухами у столиці Венесуели Каракасі. Ймовірно, там зафіксували американські гелікоптери.

Про це пише 24 Канал із посиланням на VPI Tv.

Що відомо про удари по Венесуелі?

У столиці Венесуели Каракасі 3 січня пролунали вибухи в різних точках міста. Очевидці показали перші кадри наслідків удару.

Після вибухів у Каракасі з'явилися стовпи диму, а південна частина міста, поблизу великої військової бази, залишилася без електроенергії.

Президент США Дональд Трамп неодноразово обіцяв провести наземні операції у Венесуелі, намагаючись змусити президента Ніколаса Мадуро піти у відставку. OSINT-спільноти припускають, що на опублікованих кадрах видно американські гелікоптери CH-47G "Чінук" спеціальних операцій армії США, ймовірно, 160-го полку авіації спеціальних операцій (SOAR).

Перші вибухи у Каракасі прогриміли близько 01:50 за місцевим часом.

Що відомо про операції США у Венесуелі?