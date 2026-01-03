У столиці Венесуели пролунала серія вибухів: місцеві помітили гелікоптери
- У Каракасі 3 січня пролунали вибухи, які залишили південну частину міста без електроенергії.
- На опублікованих відео ймовірно видно американські гелікоптери CH-47G "Чінук", які можуть бути пов'язані з 160-м полком авіації спеціальних операцій США.
У суботу, 3 грудня, у мережі з'явилися десятки відео з вибухами у столиці Венесуели Каракасі. Ймовірно, там зафіксували американські гелікоптери.
Що відомо про удари по Венесуелі?
У столиці Венесуели Каракасі 3 січня пролунали вибухи в різних точках міста. Очевидці показали перші кадри наслідків удару.
Після вибухів у Каракасі з'явилися стовпи диму, а південна частина міста, поблизу великої військової бази, залишилася без електроенергії.
Президент США Дональд Трамп неодноразово обіцяв провести наземні операції у Венесуелі, намагаючись змусити президента Ніколаса Мадуро піти у відставку. OSINT-спільноти припускають, що на опублікованих кадрах видно американські гелікоптери CH-47G "Чінук" спеціальних операцій армії США, ймовірно, 160-го полку авіації спеціальних операцій (SOAR).
Перші вибухи у Каракасі прогриміли близько 01:50 за місцевим часом.
Що відомо про операції США у Венесуелі?
Нагадаємо, що 30 грудня США вперше завдали удару по об'єкту у Венесуелі. У Вашингтоні вважають, що уражений об'єкт використовувався венесуельським угрупуванням Tren de Aragua для зберігання та транспортування наркотиків.
Крім того, США запровадили санкції проти нафтових танкерів та китайських компаній, пов'язаних з експортом нафти з Венесуели. Такі кроки від США стали частиною більш широкої стратегії адміністрації, спрямованої на підрив доходів Мадуро від експорту нафти та обмеження ресурсів, що нібито підтримують торгівлю наркотиками та інші кримінальні схеми.
Своєю чергою, Президент Венесуели Ніколас Мадуро повідомив про готовність до змістовного діалогу зі Сполученими Штатами. У Каракасі відкриті до переговорів, якщо Вашингтон справді налаштований на серйозну співпрацю. Зокрема, йдеться про можливу угоду у сфері протидії наркотрафіку.