В столице Венесуэлы прогремела серия взрывов: местные жители заметили вертолеты

В субботу, 3 декабря, в сети появились десятки видео со взрывами в столице Венесуэлы Каракасе. Вероятно, там зафиксировали американские вертолеты.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на VPI Tv.

Что известно об ударах по Венесуэле?

В столице Венесуэлы Каракасе 3 января прогремели взрывы в разных точках города. Очевидцы показали первые кадры последствий удара.

По Венесуэле нанесли удар 3 января: смотрите видео

Взрывы прогремели в Венесуэле: смотрите видео

В Венесуэле заметили вертолеты: смотрите видео

После взрывов в Каракасе появились столбы дыма, а южная часть города, вблизи крупной военной базы, осталась без электроэнергии.

Президент США Дональд Трамп неоднократно обещал провести наземные операции в Венесуэле, пытаясь заставить президента Николаса Мадуро уйти в отставку. OSINT-сообщества предполагают, что на опубликованных кадрах видно американские вертолеты CH-47G "Чинук" специальных операций армии США, вероятно, 160-го полка авиации специальных операций (SOAR).