"Оновимо політичні зв'язки": Столтенберг підтвердив участь Зеленського у саміті НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг сьогодні, 10 липня, підтвердив участь Президента Володимира Зеленського у саміті Альянсу у Вільнюсі.

Про це генсек повідомив на пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою у Вільнюсі, інформує 24 Канал. Він наголосив, що цей саміт наблизить Україну до НАТО.

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Ми оновимо наші політичні зв'язки. Президент Зеленський приєднається до нас на інавгураційному засіданні Ради Україна-НАТО,

– зазначив Єнс Столтенберг.

Попередньо Володимир Зеленський заявив, що не збирається їхати на саміт НАТО до Вільнюса "задля розваг". Проте остаточне рішення щодо свого візиту він ще не ухвалив.

Україна може вступити до НАТО без ПДЧ

Генсек НАТО Єнс Столтенберг очікує, що країни-учасниці Альянсу можуть підтримати можливість вступу України до НАТО без Плану дій щодо членства.

Країни-учасниці розглянуть прагнення України бути членом у НАТО і місце майбутньої України, звісно, в НАТО. Я очікую, що ми погодимо, що просування може бути без аспектів ПДЧ,

— сказав Столтенберг.

Генсек додав, що країни НАТО нададуть відповідне запрошення для України, коли узгодять умови.

НАТО готує гарантії безпеки

Ключова група Альянсу наче б то, поспіхом готує наразі гарантії безпеки для України, які діятимуть доти, доки країна не стане членом НАТО.

ЗМІ пишуть, що упродовж кількох тижнів США, Велика Британія, Франція та Німеччина обговорювали питання гарантій безпеки з Україною, а також зверталися до країн-членів НАТО, а також ЄС та "Великої сімки".

Оскільки Україна зможе приєднатися до Альянсу лише після закінчення війни, то гарантії безпеки можуть стати так званим "перехідним періодом".