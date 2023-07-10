Про це генсек повідомив на пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою у Вільнюсі. Він наголосив, що цей саміт наблизить Україну до НАТО.

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Ми оновимо наші політичні зв'язки. Президент Зеленський приєднається до нас на інавгураційному засіданні Ради Україна-НАТО,

– зазначив Єнс Столтенберг.

Попередньо Володимир Зеленський заявив, що не збирається їхати на саміт НАТО до Вільнюса "задля розваг". Проте остаточне рішення щодо свого візиту він ще не ухвалив.

Важливо! Україна очікує реальних гарантій безпеки та чіткого рішення щодо майбутнього членства в НАТО. Саміт у Вільнюсі пройде 10 – 12 липня. На ньому країни-члени Альянсу планують ухвалити новий пакет для України

НАТО готує гарантії безпеки