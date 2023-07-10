Об этом генсек сообщил на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе. Он подчеркнул, что этот саммит приблизит Украину к НАТО.

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Мы обновим наши политические связи. Президент Зеленский присоединится к нам на инаугурационном заседании Совета Украина-НАТО,

– отметил Йенс Столтенберг.

Предварительно Владимир Зеленский заявил, что не собирается ехать на саммит НАТО в Вильнюс "для развлечений". Однако окончательное решение о своем визите он еще не принял.

Важно! Украина ожидает реальных гарантий безопасности и четкого решения будущего членства в НАТО. Саммит в Вильнюсе пройдет 10–12 июля. На нем страны-члены Альянса планируют принять новый пакет для Украины

НАТО готовит гарантии безопасности