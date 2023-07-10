"Обновим политические связи": Столтенберг подтвердил участие Зеленского в саммите НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сегодня, 10 июля, подтвердил участие Президента Владимира Зеленского в саммите Альянса в Вильнюсе.

Об этом генсек сообщил на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе. Он подчеркнул, что этот саммит приблизит Украину к НАТО.

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Мы обновим наши политические связи. Президент Зеленский присоединится к нам на инаугурационном заседании Совета Украина-НАТО,

– отметил Йенс Столтенберг.

Предварительно Владимир Зеленский заявил, что не собирается ехать на саммит НАТО в Вильнюс "для развлечений". Однако окончательное решение о своем визите он еще не принял.

НАТО готовит гарантии безопасности

Ключевая группа Альянса якобы в спешном порядке готовит гарантии безопасности для Украины, которые будут действовать до тех пор, пока страна не станет членом НАТО.

СМИ пишут, что в течение нескольких недель США, Великобритания, Франция и Германия обсуждали вопросы гарантий безопасности с Украиной, а также обращались к странам-членам НАТО, а также ЕС и "Большой семерке".

Поскольку Украина сможет присоединиться к Альянсу только после окончания войны, гарантии безопасности могут стать так называемым "переходным периодом".