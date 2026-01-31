На Житомирщині сталася стрілянина між військовим з ТЦК та цивільним: у мережі поширили відео

На Житомирщині під час мобілізаційних заходів між військовослужбовцем ТЦК та цивільним виник конфлікт. Працівник військкомату відкрив вогонь зі стартового пістолета у напрямку перехожих.

Інцидент трапився вранці 31 січня у Новогуйвинській громаді. Про це повідомляє поліція.

Дивіться також Закликав ударити "Орешніком" по Києву: СБУ викрила проросійських інтернет-агітаторів

Що відомо про стрілянину між військовим і цивільним?

До суперечки між військовим і місцевим жителем згодом долучилися випадкові перехожі. Між людьми почалася шарпанина. Під час неї військовослужбовець зробив постріл зі стартового пістолета, який мав при собі.

Поліцейські, що були на місці, швидко припинили конфлікт.

Жодна цивільна особа не постраждала. Наразі правоохоронці вивчають обставини події.

Тим часом у мережі вже оприлюднили відео моменту конфлікту. На ньому чути суперечку між військовим і місцевим, яка згодом переростає у сутичку. В якусь мить військовий вихоплює пістолет і робить довільний постріл. Тим часом на відео видно працівника поліції, який рознімає чоловіків.

Сутичка у Новогуйвинській громаді: відео містить нецензурну лексику

Інші конфлікти за участі ТЦК