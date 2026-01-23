Уся сума сплачена: хто вніс за Тимошенко заставу у 33 мільйони

За лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко внесли повну суму застави. Вона подякувала однопартійцям за підтримку та допомогу зі збором коштів на внесення застави.

Сума застави складає 33 мільйони гривень. Про це Тимошенко повідомила у Facebook.

Що Тимошенко каже про внесення застави?

Тимошенко зазначила, що сума застави, визначена судом, була для неї "непосильною", однак необхідну суму вдалося зібрати завдяки згуртованості партійної команди.

Ви продемонстрували, що в Україні є сила, здатна захистити суверенітет нашої держави, наші національні інтереси від зазіхань з будь-якої сторони. І ця сила – це ви, моя рідна команда,

– написала вона.

Вона окремо подякувала всім, хто долучився до збору коштів, підкресливши, що кожен внесок має для неї велике значення.

"Дуже ціную підтримку кожного з вас, вдячна за кожну вашу гривню, якою ви рятуєте мою свободу і право далі захищати країну", – наголосила вона.

Тимошенко також заявила, що, попри встановлені процесуальні обмеження, не збирається згортати свою діяльність і планує надалі виконувати депутатські обов’язки та представляти інтереси виборців.

Хто конкретно вносив гроші за Тимошенко?

За інформацією Центру протидії корупції, 19 мільйонів гривень внесли за Тимошенко її однопартієць Констянтин Бондарєв та пов'язані з ним Оксана Фетісова та Сергій Рабчук.

Ще 2 мільйони 75 тисяч вніс Олексій Валерійович Пєший. Особа з таким іменем, прізвищем на по-батькові також має свідоцтво на право займатись адвокатською діяльністю і керує низкою будівельних фірм. Його батько, Валерій Пєший, був депутатом Ірпінської міської ради від ВО "Батьківщина" у 2010-2015 роках. ЗМІ повідомляли, що Валерій Пєший та Олексій Пєший начебто були причетні до розкрадання земель в Ірпені.

Понад 4 мільйони вніс Зиков Євген Васильович, який значиться на сайті Ради як помічник депутата Бондарєва на громадських засадах. Ще 3 мільйони 220 тисяч гривень внесла Лілія Зикова – його дружина. 726 тисяч гривень застави також вніс Михайло Миколайович Пуйо. Він - колишній директор фірми “Камінь Декор Буд”. Попередній керівник цієї ж фірми балотувався на виборах до Верховної Ради від "Батьківщини".

3 мільйони 850 тисяч внесла Олена Миколаївна Бондаренко, однак детально про неї нічого не відомо. 199 тисяч гривень додав ФОП Владислав Миколайович Репешко з Дніпра. Він торгує будівельними матеріалами та регулярно бере участь у місцевих тендерах.

Якою була застава для Тимошенко?