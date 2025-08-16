У Сумах було чути звук вибуху: росіяни могли застосувати БпЛА
- 16 серпня у Сумах стався вибух, ймовірно через російський БпЛА.
- Вночі 16 серпня росіяни атакували Суми дронами-камікадзе "Шахед", що рухалися з Курської та Бєлгородської областей Росії.
Удень 16 серпня у Сумах пролунав вибух. Причиною гучного звуку могло бути застосування російського БпЛА.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також Росіяни атакували ринок у центрі Сум: спалахнула масштабна пожежа
Що відомо про вибухи в Сумах 16 серпня?
Із ранку на Сумську область окупанти запускали ракети. Лише о 12:05 в регіоні дали відбій тривоги. Однак о 12:08 в районі обласного центру пролунав гучний вибух.
За даними моніторингових каналів, близько 12:00 поблизу Сум літав ворожий розвідувальний безпілотник. Зокрема дрон фіксували над Степанівкою.
У деяких спільнотах писали про те, що Суми атакували з БпЛА типу "Молнія", який до цього рухався курсом на місто. Радари погано фіксують цей вид дронів, тому збити їх важко. Наразі подробиць про можливі прильоти чи наслідки атаки по місту немає. Місцева влада, ймовірно, надасть коментарі щодо обстрілу пізніше.
До слова, раніше військові розповідали, що БпЛА типу "Молнія" можуть бути навідниками ворожих засобів ураження.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Обстріли Сум: останні новини
- У ніч на 16 серпня росіяни атакували Суми, за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Після опівночі на місто рухалися ворожі БпЛА з території Курської та Бєлгородської областей Росії. Були повідомлення про вибухи.
- Також серйозного удару по центру Сум росіяни завдали увечері 15 серпня. Тоді дрон "Молнія" влучив у торгові ряди місцевого ринку. За інформацією міської ради, було знищено 10 кіосків, ще 10 – пошкоджені. Також руйнувань зазнали навчальний заклад і кілька нежитлових приміщень. Відомо, що в момент атаки в торгових рядах не було працівників та відвідувачів, тож загиблих і поранених немає.