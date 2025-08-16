Удень 16 серпня у Сумах пролунав вибух. Причиною гучного звуку могло бути застосування російського БпЛА.

Що відомо про вибухи в Сумах 16 серпня?

Із ранку на Сумську область окупанти запускали ракети. Лише о 12:05 в регіоні дали відбій тривоги. Однак о 12:08 в районі обласного центру пролунав гучний вибух.

За даними моніторингових каналів, близько 12:00 поблизу Сум літав ворожий розвідувальний безпілотник. Зокрема дрон фіксували над Степанівкою.

У деяких спільнотах писали про те, що Суми атакували з БпЛА типу "Молнія", який до цього рухався курсом на місто. Радари погано фіксують цей вид дронів, тому збити їх важко. Наразі подробиць про можливі прильоти чи наслідки атаки по місту немає. Місцева влада, ймовірно, надасть коментарі щодо обстрілу пізніше.

До слова, раніше військові розповідали, що БпЛА типу "Молнія" можуть бути навідниками ворожих засобів ураження.

