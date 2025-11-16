У Сумах прогриміли вибухи: що відомо

У Сумах пізно вночі 16 листопада прогриміли вибухи. До цього у кількох районах області оголошували тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Тривогу у Сумському районі оголосили о 01:10 16 листопада. Повітряні сили повідомляли про рух ворожих безпілотників в області.

БпЛА в Роменському районі Сумщини, курс південний,

– зазначили військові.

Перший вибух у Сумах почули о 01:09. Про це писали місцеві кореспонденти Суспільного.

Ще один вибух прогримів о 01:12. Наразі про наслідки гучних звуків у місті місцева влада та ОВА нічого не повідомляла.

Де ще лунали вибухи в Україні нещодавно?