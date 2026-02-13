Росіяни вдарили двома БпЛА по лікарні в Сумах: там лікувались діти
- Російські дрони атакували лікарню в Сумах, де лікуються діти, але постраждалих немає.
- Унаслідок атаки пошкоджені десятки вікон.
Вдень 13 лютого Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Два ворожі дрони вгатили по території лікарні в Сумах.
У тому медзакладі лікуються діти. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Які наслідки атаки на Сумщину?
Як проінформував Олег Григоров, опівдні 13 лютого Росія вдарила по території об'єкта критичної інфраструктури. Два ворожі БпЛА атакували лікарню, де лікують дітей.
За даними Сумської ОВА, медперсонал лікарні та пацієнти перебували в укритті під час атаки.
Попередньо – без постраждалих. За медичною допомогою ніхто не звертався,
– додав Григоров.
Водночас у будівлі зафіксовано пошкодження. За словами Григорова там понівечені десятки вікон. Подробиці щодо наслідків ударів уточнюються.
До слова, повітряна тривога у Сумському районі лунає вже понад три години, а Повітряні сили ЗСУ інформують про рух ворожих дронів на Суми.
Останні атаки Росії на Україну: що відомо?
Росіяни також вдарили по енергооб'єктах Одеси. За даними ДТЕК, руйнування значні, тому на відновлення потрібен час.
В Одеській ОВА повідомили, що загалом внаслідок російського обстрілу 12 лютого в Одеському районі пошкоджено цивільні та портові об'єкти. Відомо про загиблого та постраждалих.
Вранці 13 лютого ворожі дрони атакували Миколаївщину. За даними Миколаївської ОВА, пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Подекуди у регіоні зникло світло.