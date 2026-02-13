Россияне ударили двумя БпЛА по больнице в Сумах: там лечились дети

Днем 13 февраля Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Два вражеских дрона ударили по территории больницы в Сумах.

В том медучреждении лечатся дети. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров.

Какие последствия атаки на Сумскую область?

Как проинформировал Олег Григоров, в полдень 13 февраля Россия ударила по территории объекта критической инфраструктуры. Два вражеских БпЛА атаковали больницу, где лечат детей.

По данным Сумской ОВА, медперсонал больницы и пациенты находились в укрытии во время атаки.

Предварительно – без пострадавших. За медицинской помощью никто не обращался,

– добавил Григоров.

В то же время в здании зафиксированы повреждения. По словам Григорова там изуродованы десятки окон. Подробности о последствиях ударов уточняются.

К слову, воздушная тревога в Сумском районе раздается уже более трех часов, а Воздушные силы ВСУ информируют о движении вражеских дронов на Сумы.

Последние атаки России на Украину: что известно?