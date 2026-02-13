Россияне ударили двумя БпЛА по больнице в Сумах: там лечились дети
- Российские дроны атаковали больницу в Сумах, где лечатся дети, но пострадавших нет.
- В результате атаки повреждены десятки окон.
Днем 13 февраля Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Два вражеских дрона ударили по территории больницы в Сумах.
В том медучреждении лечатся дети. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров.
Какие последствия атаки на Сумскую область?
Как проинформировал Олег Григоров, в полдень 13 февраля Россия ударила по территории объекта критической инфраструктуры. Два вражеских БпЛА атаковали больницу, где лечат детей.
По данным Сумской ОВА, медперсонал больницы и пациенты находились в укрытии во время атаки.
Предварительно – без пострадавших. За медицинской помощью никто не обращался,
– добавил Григоров.
В то же время в здании зафиксированы повреждения. По словам Григорова там изуродованы десятки окон. Подробности о последствиях ударов уточняются.
К слову, воздушная тревога в Сумском районе раздается уже более трех часов, а Воздушные силы ВСУ информируют о движении вражеских дронов на Сумы.
Последние атаки России на Украину: что известно?
Россияне также ударили по энергообъектам Одессы. По данным ДТЭК, разрушения значительные, поэтому на восстановление требуется время.
В Одесской ОВА сообщили, что в целом в результате российского обстрела 12 февраля в Одесском районе повреждены гражданские и портовые объекты. Известно о погибшем и пострадавших.
Утром 13 февраля вражеские дроны атаковали Николаевскую область. По данным Николаевской ОВА, повреждена энергетическая инфраструктура. Кое-где в регионе исчез свет.