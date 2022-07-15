На Сумщині авто підірвалось на ворожій міні: один чоловік загинув, інший – з опіками в лікарні

Уранці 15 липня між селами Басівка і Юнаківка, що на Сумщині, на міні підірвалося авто. Всередині було двоє цивільних, один із них загинув.

Про трагедію повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький. Він закликав українців проявляти обережність на дорозі.

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Причини нещасного випадку встановлюються

Як повідомив Живицький, один чоловік загинув на місці, іншого – з важкими травмами, переломами та опіками направили у лікарню. Він наголосив, що наразі з'ясовуються, чому водій вирішив звернути з проїзного шляху та поїхав забороненим маршрутом з позначками "міни".

Більшість території Сумщини наразі обстежено та розміновано вибухотехніками ДСНС та поліції. Але якщо ви бачите позначку "міни" або "територія замінована" – не варто випробовувати долю і перевіряти цей факт,

– наголосив Живицький.

Він нагадав, що також не варто знімати та забирати такі таблички з будь-яких причин.

На Сумщині авто підірвалось на ворожій міні / Фото телеграм-канал Дмитра Живицького

Через масові замінування вмирає все більше українців

За час повномасштабної війни, Україна стала найбільш замінованою територією у світі. Так, чи не щотижня повідомляють про нові випадки підривів на не знешкоджених боєприпасах.

На початку квітня в Охтирському районі Сумської області на протитанковій ворожій міні, підірвався автомобіль бригади електриків. Один чоловік загинув, ще 4 – постраждали.

У селі Грибівка, що на Одещині, чоловік який, попри заборону, відпочивав на пляжі з родиною, підірвався на міні на очах у дружини, сина та товариша.

Троє цивільних підірвалися га міні поблизу узбережжя Лазурного в Херсонській області. Усі вони загинули на місці події.

Міни знаходять навіть у дитячих пісочницях. Так, під час ігор діти натрапили на ПОМ-2 – протипіхотну осколкову міну кругового ураження. Зброя заборонена на міжнародному рівні, проте росіяни в звичний для себе спосіб знехтували правилами. На щастя, діти не постраждали. На місце вчасно прибули піротехніки, які знешкодили міну.

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Рятувальники просять пояснити усім дітям небезпеку виявлення цікавості до незнайомих предметів та навчити їх правильно поводитися при виявленні ворожих снарядів.