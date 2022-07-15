На Сумщине авто подорвалось на вражеской мине: один человек погиб, другой – с ожогами в больнице

Утром 15 июля между селами Басовка и Юнаковка Сумской области на мине подорвалось авто. Внутри было два гражданских, один из них погиб.

О трагедии сообщил глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий. Он призвал украинцев проявлять осторожность на дороге.

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Причины несчастного случая устанавливаются

Как сообщил Живицкий, один мужчина погиб на месте, другого – с тяжелыми травмами, переломами и ожогами направили в больницу. Он подчеркнул, что сейчас выясняют, почему водитель решил свернуть с проездного пути и поехал по запрещенному маршруту с отметками "мины".

Большинство территории Сумщины обследовано и разминировано взрывотехниками ГСЧС и полиции. Но если вы видите отметку "мины" или "территория заминирована" – не стоит испытывать судьбу и проверять этот факт,

– подчеркнул Живицкий.

Он напомнил, что также не следует снимать и забирать такие таблички по каким-либо причинам.

В Сумской области авто подорвалось на вражеской мине / Фото телеграм-канал Дмитрия Живицкого

Из-за массовых заминирований умирает все больше украинцев

За время полномасштабной войны Украина стала самой заминированной территорией в мире. Да, чуть ли не еженедельно сообщают о новых случаях взрывов на не обезвреженных боеприпасах.

В начале апреля в Ахтырском районе Сумской области на противотанковой вражеской мине подорвался автомобиль бригады электриков. Один человек погиб, еще 4 – пострадали.

В селе Грибовка, что в Одесской области, мужчина который, несмотря на запрет, отдыхал на пляже с семьей, взорвался на мине на глазах у жены, сына и товарища.

Трое гражданских подорвались на мине возле побережья Лазурного в Херсонской области. Все они погибли на месте происшествия.

Мины находят даже в детских песочницах. Так, во время игр дети нашли ПОМ-2 – противопехотную осколочную мину кругового поражения. Оружие запрещено на международном уровне, однако россияне привычным для себя способом пренебрегли правилами. К счастью, дети не пострадали. На место вовремя прибыли пиротехники, обезвредившие мину.

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Спасатели просят объяснить всем детям опасность проявления интереса к незнакомым предметам и научить их правильно вести себя при обнаружении вражеских снарядов.