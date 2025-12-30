Чому на Одещині досі немає графіків: у ДТЕК відповіли на найбільш пекучі питання

Енергетики розповіли, яка ситуація зі світлом на Одещині. Вони також дали поради для жителів регіону.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Що зі світлом на Одещині зараз?

Як пояснили в ДТЕК, енергетики працюють цілодобово, та все ж ремонтні роботи надзвичайно важкі – вони тривають вже кілька тижнів.

Масовані атаки Росії по енергосистемі області впродовж жовтня – грудня призвели до значних руйнувань,

– наголосили в компанії.

Графіків досі немає тому, що велика кількість обладнання була знищена.

"Мережі фізично не можуть передати потрібний обсяг електрики. Тому енергетики змушені вимикати світло в момент критичного навантаження, щоб врятувати вціліле обладнання від аварій. Ці відключення неможливо спрогнозувати, розділити між усіма домівками та скласти прогнозований графік", – відповіли енергетики.

Також ДТЕК не оминули питання, чому є будинки, в яких світло зникає частіше.

За словами представників компанії, такі будинки заживлені до найбільш пошкоджених ділянок електромереж – ліній та підстанцій. А що більше пошкоджена мережа, то менше електрики вона може передати.

"Перерозподілити навантаження по-іншому вже немає змоги, витягуємо максимум з пошкодженої мережі", – акцентували там.

На жаль, у ДТЕК не змогли відповісти, коли це закінчиться. Адже спрогнозувати дату повернення до графіків поки що неможливо. Ремонти сповільнюються через постійні тривоги та нові аварії – останні стаються через перевантаження.

Поради від енергетиків, як кожен може допомогти енергосистемі Одещини:

Бізнес може вимкнути вивіски та рекламне освітлення. За нинішніх масштабів енергодефіциту в регіоні це може допомогти.

Домогосподарствам радять вмикати електроприлади по черзі. Локальні аварії найчастіше стаються саме через те, що хтось одночасно увімкнув бойлер, чайник і пралку.

Дякуємо жителям Одещини за витримку, стійкість та сильну підтримку, яку ми відчуваємо щодня. Світло тримається!

– завершили в ДТЕК.

А яка ситуація зі світлом у Києві та на Київщині?

На лівому березі столиці досі екстрені відключення. Оприлюднені графіки діють тільки для правого берега.

29 грудня віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба заявив, що з-поміж районів Київщини найскладніше у Вишгородському районі.

А от у Києві, за його словами, ситуація стабілізована. "Виходимо в графіки", – сказав посадовець.

Водночас гендиректор YASNO Сергій Коваленко цього ж дня сказав: лівий берег кілька разів пробували перемикати на графіки, але поверталися до екстрених відключень. Так стається, бо споживання зростає неконтрольовано і перевищує можливості системи. Мова про Дарницький, Дніпровський і Деснянський райони Києва.