В одному з міст на Одещині відмовилися від святкових заходів на Різдво: яка причина
- У Білгород-Дністровській громаді скасували проведення культурно-масових заходів, запланованих на 25 грудня.
- Відповідне рішення ухвалили з міркувань безпеки.
У Білгород-Дністровському скасували всі культурно-розважальні події, які повинні були відбутися на Різдво 25 грудня. Таке рішення ухвалили через ворожі удари по регіону та з міркувань безпеки.
Чому скасували заходи на Різдво в Білгород-Дністровському?
Чому скасували заходи на Різдво в Білгород-Дністровському?
Відповідно до слів виконувача обовʼязків міського голови Олександра Скалозуба, таке рішення ухвалили через безперервні ворожі атаки на населений пункт.
Містянам необхідно гарантувати найвищий рівень безпеки, тому заходи були відмінені, незважаючи на попередню підготовку,
– цитує видання.
Відділ культури міської ради докладав значних зусиль до організації різдвяних свят, однак пріоритетом залишаються захист життя та здоров’я мешканців громади, що й визначило остаточну позицію керівництва.
Попередні атаки: останні новини
В ніч на 23 грудня Росія завдала комбінованої ракетно-дронової атаки по території України. Унаслідок цього у низці областей введено аварійні та екстрені відключення електроенергії.
Ворог не припинив терор і в ніч на 24 грудня. Так, відповідно до даних Повітряних сил, росіяни атакували 116 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і дронами інших типів.
Силами ППО збито/подавлено 60 ворожих дронів на Півночі, Півдні та Сході країни. Зафіксовано влучання 48 ударних БпЛА на 19 локаціях.