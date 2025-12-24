В одному з міст на Одещині відмовилися від святкових заходів на Різдво: яка причина

У Білгород-Дністровському скасували всі культурно-розважальні події, які повинні були відбутися на Різдво 25 грудня. Таке рішення ухвалили через ворожі удари по регіону та з міркувань безпеки.

Чому скасували заходи на Різдво в Білгород-Дністровському?

Відповідно до слів виконувача обовʼязків міського голови Олександра Скалозуба, таке рішення ухвалили через безперервні ворожі атаки на населений пункт.

Містянам необхідно гарантувати найвищий рівень безпеки, тому заходи були відмінені, незважаючи на попередню підготовку,

Відділ культури міської ради докладав значних зусиль до організації різдвяних свят, однак пріоритетом залишаються захист життя та здоров’я мешканців громади, що й визначило остаточну позицію керівництва.

Попередні атаки: останні новини