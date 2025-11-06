Комбінують 2 способи: військовий пояснив, як росіяни намагаються прорвати оборону

Росія застосовує просту, але виснажливу тактику – постійний вогневий тиск дронами, авіацією та артилерією поєднується з безперервними піхотними штурмами. Вони постійно шукають слабші ділянки оборони, щоб методичного туди цілитись.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що питання полягає лише в тому, скільки сил і засобів ворог готовий використати, приймаючи значні втрати заради просування.

Чому Росія постійно б’є по одних і тих самих ділянках фронту?

Росія діє за принципом двох компонентів. Перше – вогневий тиск за допомогою дронів, російської авіації, КАБів, плюс артилерії. Друге – безпосередньо піхота, яка проводить штурмові дії, намагається просочуватися, діє на певних ділянках фронту.

В росіян проста тактика. Навіть якщо перед тобою забетонована стіна 3 – 5 метрів завтовшки, і ти по ній постійно товчеш, то у якийсь момент вона може дати тріщину,

– пояснив Мусієнко.

Військовий зазначив, що армія ворога не покладається на якесь "високе" військове мистецтво – просто постійний вогневий тиск і штурми, щоб пробити "тонший мур".

"Бачать ділянку і продовжують штурмувати. І все. Тут питання просто в кількості сил і засобів, які ворог може собі дозволити використати, навіть ціною значних втрат", – підкреслив Мусієнко.

Що відомо про втрати ворога на фронті?