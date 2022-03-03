Там починається гуманітарна катастрофа, – журналістка про відрізані села на Чернігівщині

Внаслідок вторгнення рашистських окупантів в Україну низка населених пунктів поряд з Черніговом залишились відрізаними від світу. Через це зараз там доволі напружена ситуація.

Про це повідомила журналістка 24 каналу Олена Сидоренко. За її інформацією, людям не вистачає найнеобхідніших речей.

До теми Внаслідок обстрілів у чернігівській райлікарні померла одна людина, п'ятеро отримали травми

Окупанти не дають коридору

"Там починається гуманітарна катастрофа, оскільки їм не можуть довезти продукти та ліки. У соціальних мережах, коли з'являється зв'язок, люди просять про допомогу – доправити хворих, ліки, їжу", – зазначила журналістка.

Як підкреслила Сидоренко, зараз допомогти цим людям немає можливості, оскільки окупанти не дають коридору, аби дістатись до них.

Заручники ситуації

Крім того, вкрай напруженою ситуація є і в психоневрологічній лікарні, яка розташована в селищі під Черніговом. За словами журналістки, там у пастці опинилися як пацієнти, так і працівники, які з ними залишились.

Просто жахлива ситуація, тому що там, наскільки розумію з дописів в соцмережах – взагалі вже немає продуктів, проблеми з ліками. І там хворі люди,

– пояснила журналістка.

Ситуація в Чернігові

Водночас Сидоренко повідомила, що в Чернігові проблема з їжею та ліками залишається, однак місто має певні запаси. Крім того, безперервно працюють хлібокомбінати, щоб забезпечити потреби людей. Як зазначила журналістка, населення просто розмітає хліб з полиць.

Журналістка розповіла про ситуацію на Чернігівщині: дивіться відео





Окупанти на Чернігівщині: що відомо

Російські окупанти 24 лютого намагалися перетнути Десну на короні між Сумською та Чернігівською областями, тому ЗСУ підірвали там міст. Однак після цього орки почали будувати понтонний міст.

Найманці держави-агресорки 26 лютого намагались прорватися до Чернігова, однак їм дали гідну відсіч. Місцеві закидали рашистських загарбників коктейлями молотова і так захопили щонайменше 2 ворожих танки.

Того ж дня окупанти обстріляли Чернігів з артилерії. Внаслідок цього снаряди ворога влучили в дитячий садок.

На Чернігівщині 27 лютого стало відомо, що російські орки не лише обстрілюють мирних жителів, а й займаються безчинствами. Зокрема повідомляється про те, що вони мародерствують, розквартировуються, а також виганяють людей з їхніх помешкань.

Мешканці Городні, що на Чернігівщині, 28 лютого заблокували російську військову техніку, яка рухалась у бік обласного центру. Містянам вдалося зупинити окупантів – ті розвернулися.

Водночас вороги обстріляли з "Градів" приміські села Чернігова. Серед них – Киїнка та Павлівка, які постраждали найбільше.

Пізніше, 1 березня, стало відомо, що на Чернігівщину зайшли білоруські війська. Колона їхньої техніки рухалась з боку Городні до Чернігова.

Російські окупанти 2 березня почали гатити по житлових районах Чернігова, зокрема попали й у лікарню. Через обстріли померла одна людина, п'ятеро отримали травми.

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