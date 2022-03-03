Там начинается гуманитарная катастрофа, – журналистка об отрезанных селах на Черниговщине

В результате вторжения рашистских оккупантов в Украину ряд населенных пунктов рядом с Черниговом остались отрезанными от мира. Поэтому сейчас там довольно напряженная ситуация.

Об этом сообщила журналистка 24 канала Елена Сидоренко. По ее информации, людям не хватает самых необходимых вещей.

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Оккупанты не дают коридора

"Там начинается гуманитарная катастрофа, поскольку им не могут довезти продукты и лекарства. В социальных сетях, когда появляется связь, люди просят о помощи – доставить больных, лекарства, еду", – отметила журналистка.

Как подчеркнула Сидоренко, сейчас помочь этим людям нет возможности, поскольку оккупанты не дают коридора, чтобы добраться до них.

Заложники ситуации

Кроме того, крайне напряженной ситуация является и в психоневрологической больнице, которая расположена в поселке под Черниговом. По словам журналистки, там в ловушке оказались как пациенты, так и работники, которые с ними остались.

Просто ужасная ситуация, потому что там, насколько понимаю из сообщений в соцсетях – вообще уже нет продуктов, проблемы с лекарствами. И там больные люди,

– пояснила журналистка.

Ситуация в Чернигове

В то же время Сидоренко сообщила, что в Чернигове проблема с едой и лекарствами остается, однако город имеет определенные запасы. Кроме того, непрерывно работают хлебокомбинаты, чтобы обеспечить потребности людей. Как отметила журналистка, население просто разметает хлеб с полок.

Журналистка рассказала о ситуации на Черниговщине: смотрите видео

Оккупанты на Черниговщине: что известно

Российские оккупанты 24 февраля пытались пересечь Десну на границе между Сумской и Черниговской областями, поэтому ВСУ взорвали там мост. Однако после этого орки начали строить понтонный мост.

Наемники государства-агрессора 26 февраля пытались прорваться в Чернигов, однако им дали достойный отпор. Местные забросали рашистских захватчиков коктейлями молотова и так захватили по меньшей мере 2 вражеских танка.

В тот же день оккупанты обстреляли Чернигов из артиллерии. В результате снаряды врага попали в детский сад.

На Черниговщине 27 февраля стало известно, что российские орки не только обстреливают мирных жителей, но и занимаются бесчинствами. В частности сообщается о том, что они мародерствуют, расквартировываются, а также выгоняют людей из их жилищ.

Жители Городни на Черниговщине, 28 февраля заблокировали российскую военную технику, которая двигалась в сторону областного центра. Горожанам удалось остановить оккупантов – те развернулись.

В то же время враги обстреляли из "Градов" пригородные села Чернигова. Среди них – Киенка и Павловка, которые пострадали больше всего.

Позже, 1 марта, стало известно, что на Черниговщину зашли белорусские войска. Колонна их техники двигалась со стороны Городни в Чернигов.

Российские оккупанты 2 марта начали бить по жилым районам Чернигова, в частности попали и в больницу. Из-за обстрелов умер один человек, пятеро получили травмы.

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