Про це повідомила журналістка 24 каналу Олена Сидоренко. За її інформацією, людям не вистачає найнеобхідніших речей.
До теми Внаслідок обстрілів у чернігівській райлікарні померла одна людина, п'ятеро отримали травми
Окупанти не дають коридору
"Там починається гуманітарна катастрофа, оскільки їм не можуть довезти продукти та ліки. У соціальних мережах, коли з'являється зв'язок, люди просять про допомогу – доправити хворих, ліки, їжу", – зазначила журналістка.
Як підкреслила Сидоренко, зараз допомогти цим людям немає можливості, оскільки окупанти не дають коридору, аби дістатись до них.
Заручники ситуації
Крім того, вкрай напруженою ситуація є і в психоневрологічній лікарні, яка розташована в селищі під Черніговом. За словами журналістки, там у пастці опинилися як пацієнти, так і працівники, які з ними залишились.
Просто жахлива ситуація, тому що там, наскільки розумію з дописів в соцмережах – взагалі вже немає продуктів, проблеми з ліками. І там хворі люди,
– пояснила журналістка.
Ситуація в Чернігові
Водночас Сидоренко повідомила, що в Чернігові проблема з їжею та ліками залишається, однак місто має певні запаси. Крім того, безперервно працюють хлібокомбінати, щоб забезпечити потреби людей. Як зазначила журналістка, населення просто розмітає хліб з полиць.
Журналістка розповіла про ситуацію на Чернігівщині: дивіться відео
Окупанти на Чернігівщині: що відомо
- Російські окупанти 24 лютого намагалися перетнути Десну на короні між Сумською та Чернігівською областями, тому ЗСУ підірвали там міст. Однак після цього орки почали будувати понтонний міст.
- Найманці держави-агресорки 26 лютого намагались прорватися до Чернігова, однак їм дали гідну відсіч. Місцеві закидали рашистських загарбників коктейлями молотова і так захопили щонайменше 2 ворожих танки.
- Того ж дня окупанти обстріляли Чернігів з артилерії. Внаслідок цього снаряди ворога влучили в дитячий садок.
- На Чернігівщині 27 лютого стало відомо, що російські орки не лише обстрілюють мирних жителів, а й займаються безчинствами. Зокрема повідомляється про те, що вони мародерствують, розквартировуються, а також виганяють людей з їхніх помешкань.
- Мешканці Городні, що на Чернігівщині, 28 лютого заблокували російську військову техніку, яка рухалась у бік обласного центру. Містянам вдалося зупинити окупантів – ті розвернулися.
- Водночас вороги обстріляли з "Градів" приміські села Чернігова. Серед них – Киїнка та Павлівка, які постраждали найбільше.
- Пізніше, 1 березня, стало відомо, що на Чернігівщину зайшли білоруські війська. Колона їхньої техніки рухалась з боку Городні до Чернігова.
- Російські окупанти 2 березня почали гатити по житлових районах Чернігова, зокрема попали й у лікарню. Через обстріли померла одна людина, п'ятеро отримали травми.
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