Про це повідомила журналістка 24 каналу Олена Сидоренко. За її інформацією, людям не вистачає найнеобхідніших речей.

До теми Внаслідок обстрілів у чернігівській райлікарні померла одна людина, п'ятеро отримали травми

Окупанти не дають коридору

"Там починається гуманітарна катастрофа, оскільки їм не можуть довезти продукти та ліки. У соціальних мережах, коли з'являється зв'язок, люди просять про допомогу – доправити хворих, ліки, їжу", – зазначила журналістка.

Як підкреслила Сидоренко, зараз допомогти цим людям немає можливості, оскільки окупанти не дають коридору, аби дістатись до них.

Заручники ситуації

Крім того, вкрай напруженою ситуація є і в психоневрологічній лікарні, яка розташована в селищі під Черніговом. За словами журналістки, там у пастці опинилися як пацієнти, так і працівники, які з ними залишились.

Просто жахлива ситуація, тому що там, наскільки розумію з дописів в соцмережах – взагалі вже немає продуктів, проблеми з ліками. І там хворі люди,

– пояснила журналістка.

Ситуація в Чернігові

Водночас Сидоренко повідомила, що в Чернігові проблема з їжею та ліками залишається, однак місто має певні запаси. Крім того, безперервно працюють хлібокомбінати, щоб забезпечити потреби людей. Як зазначила журналістка, населення просто розмітає хліб з полиць.

Журналістка розповіла про ситуацію на Чернігівщині: дивіться відео





Окупанти на Чернігівщині: що відомо

Російські окупанти 24 лютого намагалися перетнути Десну на короні між Сумською та Чернігівською областями, тому ЗСУ підірвали там міст. Однак після цього орки почали будувати понтонний міст.

Найманці держави-агресорки 26 лютого намагались прорватися до Чернігова, однак їм дали гідну відсіч. Місцеві закидали рашистських загарбників коктейлями молотова і так захопили щонайменше 2 ворожих танки.

Того ж дня окупанти обстріляли Чернігів з артилерії. Внаслідок цього снаряди ворога влучили в дитячий садок.

На Чернігівщині 27 лютого стало відомо, що російські орки не лише обстрілюють мирних жителів, а й займаються безчинствами. Зокрема повідомляється про те, що вони мародерствують, розквартировуються, а також виганяють людей з їхніх помешкань.

Мешканці Городні, що на Чернігівщині, 28 лютого заблокували російську військову техніку, яка рухалась у бік обласного центру. Містянам вдалося зупинити окупантів – ті розвернулися.

Водночас вороги обстріляли з "Градів" приміські села Чернігова. Серед них – Киїнка та Павлівка, які постраждали найбільше.

Пізніше, 1 березня, стало відомо, що на Чернігівщину зайшли білоруські війська. Колона їхньої техніки рухалась з боку Городні до Чернігова.

Російські окупанти 2 березня почали гатити по житлових районах Чернігова, зокрема попали й у лікарню. Через обстріли померла одна людина, п'ятеро отримали травми.

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