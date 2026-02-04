Понад рік вважався зниклим безвісти: на фронті загинув воїн з Прикарпаття Тарас Мостовий

На війні проти Росії загинув молодший сержант з Івано-Франківщини Тарас Мостовий. Понад рік військовий вважався зниклим безвісти.

Трагічну звістку повідомила Тлумацька міська рада.

Що відомо про воїна з Прикарпаття?

Тарас Мостовий народився 24 серпня 1979 року у селі Остриня Тлумацької громади, а жив в Івано-Франківську.

Військовий зник безвісти під час виконання бойового завдання поблизу села Єлизаветівка Покровського району 10 грудня 2024 року.

Згодом його загибель підтвердилася.

Низький уклін та безмежна вдячність Герою за захист рідної землі та майбутніх поколінь! Світлий, добрий спомин про захисника України назавжди залишиться в наших серцях та спогадах,

– написала Тлумацька міська рада.

Вони віддали життя за Україну