Более года считался пропавшим без вести: на фронте погиб воин из Прикарпатья Тарас Мостовой
- Младший сержант Тарас Мостовой из Ивано-Франковской области погиб на войне против России.
- Тарас Мостовой пропал без вести во время боевого задания 10 декабря 2024 года вблизи села Елизаветовка, его гибель впоследствии подтвердили.
На войне против России погиб младший сержант из Ивано-Франковской области Тарас Мостовой. Более года военный считался пропавшим без вести.
Трагическую весть сообщила Тлумацкий городской совет.
Читайте также Львовщину всколыхнула печальная весть: на щите возвращается герой Сергей Кириченко
Что известно о воине из Прикарпатья?
Тарас Мостовой родился 24 августа 1979 года в селе Остриня Тлумацкой общины, а жил в Ивано-Франковске.
Военный пропал без вести во время выполнения боевого задания вблизи села Елизаветовка Покровского района 10 декабря 2024 года.
Впоследствии его гибель подтвердилась.
Низкий поклон и безграничная благодарность Герою за защиту родной земли и будущих поколений! Светлый, добрый воспоминание о защитнике Украины навсегда останется в наших сердцах и воспоминаниях,
– написал Тлумацкий городской совет.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Тараса Мостового. Вечная память!
Они отдали жизнь за Украину
На фронте погиб украинский регбист Александр Тлатовон присоединился к Силам обороны еще в начале полномасштабного вторжения. Тлатов был кандидатом в мастера спорта и играл за регбийный клуб Сокол.
На Сумском направлении погиб 18-летний воин с Полтавщины Евгений Лукаш. Юноша подписал контракт с Вооруженными силами Украины в марте 2025 года и служил как стрелок-помощник гранатометчика стрелковой роты.
На фронте погибла боевой медик из Полтавской области Александра Лискунова. Это произошло в конце января, во время эвакуации раненых защитников.