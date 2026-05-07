Anthropic робить найкращий подарунок, значно підвищуючи ліміти використання Claude

Компанія Anthropic оголосила про стратегічне партнерство зі SpaceX, отримавши доступ до потужностей суперкомп'ютера Colossus 1. Цей крок став відповіддю на дефіцит обчислювальних ресурсів, що дозволило розширити можливості для користувачів Claude Code та професійних розробників по всьому світу.

Які зміни чекають на користувачів?

На конференції для розробників "Code with Claude 2026", що пройшла в Сан-Франциско, генеральний директор Anthropic Даріо Амодеї оголосив про підписання угоди зі SpaceX щодо використання обчислювальної потужності їхнього дата-центру в Мемфісі, штат Теннессі. Угода спрямована на збільшення лімітів використання для передплатників планів Pro та Max, що стало життєво необхідним на тлі стрімкого зростання попиту на інструменти Claude Code, оскільки користувачі дедалі частіше переходять від простих чат-завдань до складних багатоагентних робочих процесів. Про це пише Ars Technica.

За умовами контракту, Anthropic отримує ексклюзивний доступ до суперкомп'ютера Colossus 1, який вважається одним із найбільших і найшвидших обчислювальних систем у світі. Об'єкт забезпечує понад 300 мегаватів нової обчислювальної потужності та оснащений більш ніж 220 000 графічних процесорів NVIDIA, включаючи моделі H100, H200 та прискорювачі наступного покоління GB200, зазначає 9to5Google.

Завдяки цьому ресурсу, як пише сама Anthropic в новому оголошенні, запровадили низку суттєвих оновлень, які набули чинності негайно:

П'ятигодинні ліміти використання Claude Code були подвоєні для передплатників тарифних планів Pro, Max, Team та корпоративних Enterprise-акаунтів.

Скасовано обмеження в "години пік" для власників планів Pro та Max.

Значно підвищено ліміти API для моделей Claude Opus. Наприклад, для першого рівня (Tier 1) максимальна кількість вхідних токенів за хвилину зросла на 1500 відсотків, а вихідних – на 900 відсотків.



Усі нові ліміти API для моделей Claude Opus / Зображення Anthropic

Це лише бізнес: як Anthropic і Маск пройшли шлях від ненависті до співпраці

Це партнерство є досить несподіваним, зважаючи на попередню публічну критику Anthropic з боку Ілона Маска, чий стартап xAI був інтегрований у SpaceX. Раніше Маск заявляв, що Anthropic "ненавидить західну цивілізацію", проте останнім часом його риторика змінилася.

Я провів багато часу минулого тижня з високопоставленими членами команди Anthropic, щоб зрозуміти, що вони роблять для того, щоб Claude був корисним для людства, і був вражений,

– написав Ілон Маск у соцмережі X.

Він додав, що кожен у команді Anthropic був "висококваліфікованим і дуже дбав про те, щоб робити правильні речі", тож після того, як ніхто не викликав у мільярдера сумнівів, він заявив, що "Claude, ймовірно, буде добрим", а сам він тепер "згоден надати Colossus 1 в оренду", оскільки SpaceXAI "уже перевела тренування на Colossus 2".

Цим партнерство не обмежиться

Окрім використання наземних потужностей, сторони висловили зацікавленість у створенні "орбітальних обчислювальних потужностей" обсягом у кілька гігаватів, пише компанія SpaceX на сайті xAI. Це пов'язано з тим, що потреби у навчанні та експлуатації систем штучного інтелекту наступного покоління випереджають можливості наземних систем щодо енергопостачання, земельних ресурсів та охолодження.

Космічні дата-центри можуть запропонувати практично безмежну сталу енергію з меншим впливом на екологію Землі. Варто зазначити, що наземний об'єкт у Мемфісі вже викликав занепокоєння місцевих жителів та активістів через використання десятків газових турбін для живлення, що, за їхніми словами, погіршує якість повітря.

Інші партнерства Anthropic

Угода зі SpaceX доповнює цілу низку масштабних контрактів Anthropic з іншими технологічними гігантами. Серед них – домовленість з Amazon на потужність до 5 гігаватів (включаючи 1 гігават до кінця 2026 року), угода з Google та Broadcom на 5 гігаватів, що почне діяти у 2027 році, а також партнерство з Microsoft та NVIDIA, яке охоплює ресурси Azure на суму 30 мільярдів доларів. Також компанія оголосила про інвестиції в американську інфраструктуру штучного інтелекту обсягом 50 мільярдів доларів спільно з Fluidstack.

На додаток до технологічного розширення, Anthropic планує посилювати свою присутність в Азії та Європі, щоб відповідати вимогам щодо локалізації даних для корпоративних клієнтів у регульованих галузях, таких як охорона здоров'я та фінансові послуги.

Чому Anthropic укладала угоду зі SpaceX, а не з xAI?

Компанія SpaceX офіційно оголосила про поглинання стартапу xAI (разом із платформою X) 2 лютого 2026 року. Ця подія стала найбільшою угодою зі злиття та поглинання в історії бізнесу, обійшовши рекорд компанії Vodafone 2000 року, пише CNBC.

Вартість об'єднаної компанії після злиття склала близько 1,25 трильйона доларів. Окремо SpaceX оцінили в 1 трильйон, а xAI — у 250 мільярдів. Угода відбулася шляхом обміну акціями. Інвестори xAI отримали 0,1433 акції SpaceX за кожну свою акцію.

xAI стала дочірньою компанією SpaceX. Це також означає, що соціальна мережа X (яка раніше була поглинута xAI) тепер опосередковано належить SpaceX.

Злиття відбулося напередодні запланованого на липень 2026 року виходу SpaceX на біржу (IPO). Це дозволяє представити інвесторам єдину екосистему, що об'єднує ракети, супутниковий інтернет (Starlink) та штучний інтелект, повідомляє BBC.

Восени 2024 року компанія xAI, заснована Ілоном Маском, оголосила про запуск суперкомп'ютерного кластера Colossus – обчислювальної системи, що на момент введення в експлуатацію вважалася найпотужнішою у світі для задач штучного інтелекту. Проєкт одразу привернув увагу індустрії не лише через масштаби, а й через рекордні терміни будівництва.

Colossus розташований у Мемфісі, штат Теннессі, у приміщенні колишнього заводу Electrolux площею понад 92 900 квадратних метрів. xAI перетворила занедбаний промисловий об'єкт на один із найщільніших обчислювальних вузлів планети. Перший етап будівництва зайняв лише близько 122 днів – темп, який у галузі назвали безпрецедентним, враховуючи складність інфраструктури.

На початковому етапі Colossus включав 100 000 графічних процесорів Nvidia H100 – спеціалізованих чипів для навчання великих мовних моделей, вартість кожного з яких на ринку становила десятки тисяч доларів.

Невдовзі після запуску xAI повідомила про розширення кластера до 200 000 графічних процесорів, додавши до конфігурації новіші Nvidia H200. Таким чином загальна обчислювальна потужність системи практично подвоїлася.

Ціна потужності

Енергетичне забезпечення такого монстра – окрема технічна задача. На початковому етапі Colossus споживав близько 150 мегават електроенергії, а в міру розширення ця цифра мала зрости до 300 мегават і більше. Для порівняння: це приблизно стільки, скільки потрібно для живлення невеликого міста. Щоб забезпечити стабільне енергопостачання в стислі терміни, xAI тимчасово задіяла газові турбіни – рішення, яке викликало критику з боку екологічних організацій через викиди парникових газів.

Охолодження обчислювального кластера такого масштабу є не менш критичною задачею, ніж електропостачання. Тисячі графічних процесорів під час роботи виділяють колосальну кількість тепла, і без ефективної системи охолодження вони просто вийдуть із ладу. xAI впровадила сучасні рідинні системи охолодження, характерні для центрів обробки даних найвищого класу.

Основне призначення Colossus – навчання та вдосконалення Grok, власного великого мовного модела xAI, інтегрованого з соціальною мережею X. Саме наявність доступу до величезних масивів даних із платформи X вважається однією з конкурентних переваг xAI у порівнянні з іншими гравцями ринку – OpenAI, Google DeepMind чи Anthropic. Colossus дозволяє компанії проводити масштабні тренувальні сесії, які раніше були недоступні через брак обчислювальних потужностей.

Масштаб проєкту вражає ще й з фінансової точки зору. За оцінками аналітиків, лише апаратна складова Colossus обійшлася в мільярди доларів, якщо враховувати вартість графічних процесорів Nvidia, мережевої інфраструктури та монтажних робіт. xAI залучила значні інвестиції – зокрема, у 2024 році компанія закрила раунд фінансування на 6 мільярдів доларів, значна частина яких пішла саме на розвиток обчислювальної інфраструктури.

Окремої уваги заслуговує мережева архітектура Colossus. Для того щоб десятки тисяч графічних процесорів могли ефективно взаємодіяти між собою під час навчання однієї моделі, потрібна надвисокошвидкісна внутрішня мережа. xAI використовує технологію InfiniBand від Nvidia, яка забезпечує пропускну здатність, достатню для синхронізації обчислень між усіма вузлами кластера в реальному часі. Без такої мережі суперкомп'ютер просто не зміг би працювати як єдина система.