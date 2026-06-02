iPhone 18 Pro отримає різні акумулятори залежно від країни: який приїде в Україну

Нові витоки інформації про майбутню лінійку смартфонів Apple вказують на несподіване рішення розробників. Компанія може обладнати iPhone 18 Pro акумуляторами різної ємності, що безпосередньо залежатиме від конкретного ринку та технічних особливостей кожної моделі.

Що впливатиме на ємність батареї iPhone 18 Pro?

Останні дані від відомих інсайдерів Digital Chat Station та Ice Universe розкривають цікаву стратегію Apple щодо внутрішнього компонування майбутніх флагманів. Головною причиною розбіжностей у характеристиках став фізичний простір всередині корпусу, який займає слот для SIM-карти. У країнах, де Apple вже повністю перейшла або планує перейти на стандарт eSIM, звільнене місце планують використати для збільшення батареї. Про це пише видання Gadgets 360.

Дивіться також У мережі показали перший підтверджений колір майбутнього iPhone Ultra

Згідно з опублікованими даними, прототип iPhone 18 Pro для китайського ринку, де використання фізичних SIM-карт залишається стандартом, має акумулятор ємністю приблизно 4 056 міліампер-годин.

Водночас версія для ринку США, яка працює виключно з eSIM, отримає більший елемент живлення – близько 4 288 міліампер-годин.

Це означає, що в Україну повинні приїхати пристрої також з фізичною SIM-карткою та батареєю на 4 056 міліампер-годин.

Така різниця може суттєво вплинути на час автономної роботи пристроїв у різних куточках світу.

Інші моделі можуть наслідувати цей приклад

Така стратегія розділення може торкнутися не лише стандартної Pro-версії. Попередні звіти вказують на аналогічну ситуацію з iPhone 18 Pro Max. Моделі з підтримкою фізичних карток можуть отримати акумулятори ємністю близько 5 000 міліампер-годин, тоді як варіанти лише з eSIM розраховані на 5 100 – 5 200 міліампер-годин.

Фахівці припускають, що Apple може поступово відмовитися від фізичних лотків для карт і на європейському ринку, що зробить версії з посиленою батареєю доступнішими для ширшого кола користувачів.

Попри технічні обмеження, пов'язані з розміщенням компонентів, Apple прагне покращити загальну енергоефективність. Нове покоління смартфонів працюватиме на базі процесора A20 Pro, який виготовлять за передовим 2-нанометровим технологічним процесом компанії TSMC. Це дозволить не лише підвищити продуктивність, а й суттєво знизити енергоспоживання, що в поєднанні з новими батареями дасть відчутний приріст автономності.

Дивіться також Витік інформації розкрив нові деталі про iOS 27, і вони нарешті нам подобаються

Технологічні оновлення та цінова політика

Окрім змін у системі живлення, iPhone 18 Pro отримає суттєво оновлену камеру. Інсайдери повідомляють про тестування системи із затвором зі змінною діафрагмою для основного 48-мегапіксельного сенсора. Це дозволить користувачам краще контролювати глибину різкості та якість знімків у складних умовах освітлення. Хоча загальна концепція дизайну з трьома камерами залишиться незмінною, основний акцент зроблять саме на якості головного модуля.

Такі значні апаратні покращення – новий тип камери, перехід на 2-нанометровий чип та збільшені акумулятори – неминуче призведуть до зростання собівартості виробництва. Це ставить перед керівництвом Apple складне питання щодо фінальної ціни для споживача.



Рендери iPhone 18 Pro, створені на основі витоків інформації / Зображення Gizmochina

Наразі інженерні зразки iPhone 18 Pro вже помітили у чотирьох кольорах, серед яких виділяється новий варіант темної вишні. Проте експерти застерігають: оскільки дані ґрунтуються на прототипах, фінальні характеристики можуть змінитися до моменту масового виробництва. Як пише Gizmochina, кардинальний редизайн лінійки Apple, ймовірно, готує лише до 2027 року, коли святкуватимуть 20-річчя iPhone.