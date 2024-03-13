ІТ-Армія призупинила роботу московського метрополітену

IТ-Армія України призупинила роботу московського метрополітену. Також зачепило Казань та, ймовірно, інші регіони.

У Мінцифрі повідомили, що кібервійсько атакувало низку урядових та місцевих порталів Росії.

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Що відомо про атаку

Відомо, що хакери атакували систему оплати проїзду "Тройка". Це одна з найбільших систем оплати квитків у Росії, яка обслуговує 38 регіонів.

Тож через "збій" власники транспортних карток у Москві та Казані не могли оплатити квитки, поповнити картку проїзду та розрахуватися за паркування,

– повідомили у Мінцифрі.

Збої у російських сервісах: скриншоти від Мінцифри

Нагадаємо, зовсім нещодавно українські кібервійська "накрили" роботу російського вебресурсу МаіІ․ru. Усі користувачі, які перебувають поза територією Росії, а також частина внутрішніх юзерів, втратили доступ до своїх акаунтів.

Важливо зауважити, що це не тільки пошта, а й можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації та доступ до девайсів.

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