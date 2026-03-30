Астронавт, через якого NASA здійснили евакуацію з МКС, нарешті розповів, що з ним сталося

На борту Міжнародної космічної станції стався інцидент, який змусив фахівців NASA вперше за десятиліття піти на екстрені заходи. Досвідчений підкорювач космосу зіткнувся з незрозумілим станом, який поставив під загрозу не лише виконання місії, а й подальші плани людства щодо освоєння Місяця.

Що сталося в Майком Фінком на МКС?

59-річний полковник ВПС у відставці та ветеран, який провів у космосі загалом 549 днів, поділився подробицями інциденту, що стався 7 січня 2026 року. Того вечора він саме вечеряв після підготовки до виходу у відкритий космос, запланованого на наступний день. Ситуація розвивалася блискавично. За словами Фінка, він раптово втратив здатність говорити. Попри відсутність болю чи відчуття задухи, його стан стурбував усіх на борту. Шестеро колег по екіпажу миттєво зреагували на тривожні ознаки та звернулися за допомогою до польотних хірургів на Землі, пише ScienceAlert.

Незрозумілий епізод тривав близько 20 хвилин, після чого астронавт знову відчув себе добре. Проте серйозність ситуації змусила керівництво NASA вперше за 65 років космічних польотів задіяти протокол екстреної медичної евакуації.

Хоча статистичні моделі передбачали подібні події приблизно раз на три роки, раніше такого плану ніколи не застосовували. Адміністратор агентства Джаред Айзекман зазначив, що рішення повернути команду додому було продиктоване надмірною обережністю, оскільки стан Фінка класифікували як серйозний і такий, що потребує додаткового догляду на Землі.

На борту станції встигли використати ультразвуковий апарат, пише Daily Mail, а після приземлення 15 січня астронавт пройшов через численні обстеження в госпіталі. Наразі лікарі виключили ймовірність серцевого нападу, але остаточного діагнозу досі немає. Фахівці не виключають, що причиною могли стати фізіологічні зміни в організмі через тривале перебування в умовах невагомості.

Тепер NASA ретельно перевіряє медичні записи інших астронавтів, щоб з'ясувати, чи не траплялися подібні випадки раніше в умовах повної конфіденційності. Зазначимо, що спочатку агентство не розкривало ні причин евакуації, ні навіть особу астронавта, який постраждав. Однак він сам зробив відповідну заяву у лютому 2026 року.

Наслідки для МКС, екіпажу та всієї космічної галузі

Ця подія мала значний вплив на графік роботи МКС. Через хворобу Фінка було скасовано вихід у відкритий космос, який мав стати десятим для нього та першим для його колеги Зени Кардман. Крім того, весь екіпаж місії SpaceX Crew-11, до якого входили також японський астронавт Кімія Юї та російський космонавт Олег Платонов, повернувся на Землю на місяць раніше запланованого терміну.

Фінк зізнався, що довгий час відчував провину перед колегами, поки Джаред Айзекман не наголосив, що це була непередбачувана дія космосу, а не особиста помилка астронавта.

Інцидент також порушив важливі питання щодо безпеки майбутніх далеких місій. Зараз NASA готується до програми "Артеміда II", у межах якої чотири астронавти мають облетіти Місяць. Якщо на МКС, розташованій на відстані близько 400 кілометрів від Землі, евакуація можлива за відносно короткий термін, то під час польотів до Місяця чи Марса медична допомога буде вкрай обмеженою. Будівництво місячної бази вартістю 20 мільярдів доларів вимагає досконалих автономних медичних систем, здатних справлятися з такими несподіваними кризами, зазначає Live Science.

Погляд у майбутнє

Попри пережите, Майк Фінк зберігає оптимізм і сподівається ще хоча б раз повернутися на орбіту. Тим часом сама МКС поступово наближається до завершення свого терміну експлуатації. Після 2030 року її планують вивести з орбіти та затопити в районі Точки Немо в Тихому океані, яка відома як цвинтар космічних кораблів.