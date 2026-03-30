Что случилось с Майком Финком на МКС?

59-летний полковник ВВС в отставке и ветеран, который провел в космосе всего 549 дней, поделился подробностями инцидента, произошедшего 7 января 2026 года. В тот вечер он как раз ужинал после подготовки к выходу в открытый космос, запланированного на следующий день. Ситуация развивалась молниеносно. По словам Финка, он внезапно потерял способность говорить. Несмотря на отсутствие боли или ощущения удушья, его состояние обеспокоило всех на борту. Шестеро коллег по экипажу мгновенно среагировали на тревожные признаки и обратились за помощью к полетным хирургам на Земле, пишет ScienceAlert.

Непонятный эпизод длился около 20 минут, после чего астронавт снова почувствовал себя хорошо. Однако серьезность ситуации заставила руководство NASA впервые за 65 лет космических полетов задействовать протокол экстренной медицинской эвакуации.

Хотя статистические модели предсказывали подобные события примерно раз в три года, ранее такого плана никогда не применяли. Администратор агентства Джаред Айзекман отметил, что решение вернуть команду домой было продиктовано чрезмерной осторожностью, поскольку состояние Финка классифицировали как серьезное и такое, что требует дополнительного ухода на Земле.

На борту станции успели использовать ультразвуковой аппарат, пишет Daily Mail, а после приземления 15 января астронавт прошел через многочисленные обследования в госпитале. Сейчас врачи исключили вероятность сердечного приступа, но окончательного диагноза до сих пор нет. Специалисты не исключают, что причиной могли стать физиологические изменения в организме из-за длительного пребывания в условиях невесомости.

Теперь NASA тщательно проверяет медицинские записи других астронавтов, чтобы выяснить, не случались ли подобные случаи ранее в условиях полной конфиденциальности. Отметим, что изначально агентство не раскрывало ни причин эвакуации, ни даже личность пострадавшего астронавта,. Однако он сам сделал соответствующее заявление в феврале 2026 года.

Последствия для МКС, экипажа и всей космической отрасли

Это событие оказало значительное влияние на график работы МКС. Из-за болезни Финка был отменен выход в открытый космос, который должен был стать десятым для него и первым для его коллеги Зены Кардман. Кроме того, весь экипаж миссии SpaceX Crew-11, в который входили также японский астронавт Кимия Юи и российский космонавт Олег Платонов, вернулся на Землю на месяц раньше запланированного срока.

Финк признался, что долгое время чувствовал вину перед коллегами, пока Джаред Айзекман не подчеркнул, что это было непредсказуемое действие космоса, а не личная ошибка астронавта.

Инцидент также поднял важные вопросы безопасности будущих дальних миссий. Сейчас NASA готовится к программе "Артемида II", в рамках которой четыре астронавта должны облететь Луну. Если на МКС, расположенной на расстоянии около 400 километров от Земли, эвакуация возможна за относительно короткий срок, то во время полетов к Луне или Марсу медицинская помощь будет крайне ограниченной. Строительство лунной базы стоимостью 20 миллиардов долларов требует совершенных автономных медицинских систем, способных справляться с такими неожиданными кризисами, отмечает Live Science.

Взгляд в будущее

Несмотря на пережитое, Майк Финк сохраняет оптимизм и надеется еще хотя бы раз вернуться на орбиту. Между тем сама МКС постепенно приближается к завершению своего срока эксплуатации. После 2030 года ее планируют вывести с орбиты и затопить в районе Точки Немо в Тихом океане, которая известна как кладбище космических кораблей.