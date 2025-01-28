Над телескопом James Webb нависла велика загроза: він може втратити свою ефективність

Прихід Дональда Трампа до влади може серйозно зашкодити вченим, оскільки запропоноване скорочення фінансування загрожує проривним науковим дослідженням. Астрономи попереджають, що запропоновані зміни до бюджету космічної обсерваторії можуть призвести до падіння ефективності телескопа James Webb і зменшення кількості проривних відкриттів..

Що чекає на "Джеймса Вебба"

За словами астрономів, "Вебб" працює краще, ніж очікувалося, але зменшення фінансування телескопа може згубити це досягнення й поставити під загрозу швидкість і якість результатів місії. Дефіцит фінансування може знизити ефективність роботи вже восени 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на SpaceNews.

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За словами Тома Брауна, керівника офісу місії телескопа "Вебб" в Науковому інституті космічних телескопів, останній запит NASA щодо майбутнього бюджету телескопа призведе до скорочення операційного бюджету місії на 20%. Однак Браун каже, що телескоп стикається з дефіцитом навіть при нинішньому рівні фінансування, посилаючись на інфляцію на "малу гнучкість бюджету NASA". Він додав, що бюджет місії був встановлений ще у 2011 році й з того часу не мінявся, лишаючись на "ідеалістично низькому рівні".

Якщо бюджетні скорочення набудуть чинності, це вплине на всі аспекти діяльності. Запропоноване скорочення бюджету Вебба вплине на все — від подання заявок і експертної оцінки програм до планування й складання графіків спостережень, калібрування та аналізу даних, інформування громадськості тощо,

– каже Браун.

На його думку, ці скорочення "знизять ефективність обсерваторії та сповільнять реакцію на аномалії, таким чином зменшуючи кількість доступного часу для спостережень". Менше фінансування зменшить частоту і точність калібрування інструментів, підтримку режимів спостережень, пов'язаних з чотирма науковими інструментами, і навіть кількість режимів інструментів, доступних для науки, таким чином зменшуючи наукову продуктивність і вплив місії на науку.

Нагадаємо, Дональд Трамп раніше заявив, що хоче бачити наступним главою NASA Джареда Айзекмана, бізнесмена й астронавта, який досі не мав досвіду роботи в агентстві. Однак він поки що не сів у керівне крісло, тому незрозуміло, кому саме належить ідея про скорочення бюджету. Оточення Трампа ще до інавгурації говорило про необхідність скорочення витрат і новий президент навіть заснував для цього Міністерство ефективності, яким керуватиме Ілон Маск. Тому можна припустити, що саме суперечливий мільярдер вирішив відібрати у космічного агентства частину грошей. Це гарна теорія, враховуючи, що раніше він критикував NASA через те, що воно хоче полетіти спочатку на Місяць, а не відразу на Марс.

Космічний телескоп "Джеймс Вебб" розпочав наукову діяльність у липні 2021 року. Він спостерігає за космосом в інфрачервоному та ближньому інфрачервоному діапазонах, що відрізняє його від 35-річного космічного телескопа Hubble, який робить знімки від ультрафіолетового до ближнього інфрачервоного діапазону хвиль. "Вебб" може знімати найдавніше світло, яке ми можемо виявити, що дозволяє бачити окремі зірки й галактики з раннього Всесвіту.

"Вебб" може спостерігати лише за одним об'єктом за раз, а часу для спостережень на телескопі не так багато. Браун розповів, що час на телескопі переповнений у співвідношенні 9:1 – це означає, що кількість учених, які хочуть використати телескоп, удев'ятеро перевищує кількість доступного часу.

Вкрай важливо, щоб NASA знайшло дієве рішення, інакше головна космічна місія десятиліття може втратити свою ефективність..