SpaceX можуть доручити повернення астронавтів Boeing Starliner, які застрягли на МКС

Американські астронавти Суні Вільямс і Бутч Вілмор застрягли на Міжнародній космічній станції (МКС) майже на два місяці через проблеми з кораблем Boeing Starliner. Для їхнього повернення може розглядатися можливість використання космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX.

На пресконференції Стів Стіч, керівник програми комерційних польотів NASA, натякнув на план, який розглядає американське космічне відомство, як альтернативний шлях повернення астронавтів. Він полягає у використанні корабля Crew Dragon компанії SpaceX.

До теми Схоже екіпаж Starliner застряг на МКС до серпня – NASA виявила чергову проблему в кораблі

Він наголосив, що у NASA є також інші запасні плани, але не надав конкретних деталей. Варто зауважити, що SpaceX успішно здійснює польоти своїх кораблів Crew Dragon до МКС з моменту першого пілотованого польоту в 2020 році.

Засновник і генеральний директор SpaceX Ілон Маск прокоментував ситуацію, розкритикувавши керівництво Boeing.

Астронавти прибули на МКС 6 червня на борту корабля Starliner, початкова тривалість місії становила вісім днів для тестування.

Зараз місія продовжилася до 52 днів, причому НАСА і Boeing вказують на можливість перебування на МКС до 90 днів, поки вони працюють над вирішенням проблем.

NASA не здається

NASA тестує запасний двигун Starliner на полігоні Вайт Сендс у Нью-Мексико. Інженери відтворюють проблеми з двигуном, що виникли під час місії, і моделюють зворотну подорож, щоб переконатися, що космічний корабель зможе безпечно доставити астронавтів додому.

Дивіться також Що буде, коли легендарна МКС зійде з орбіти і якими будуть космічні станції майбутнього

Ситуація залишається динамічною, оскільки інженери продовжують усунення несправностей Starliner, а NASA оцінює всі можливі варіанти забезпечення безпечного повернення Вільямса та Вілмора.