Астрономи наблизилися до відкриття перших зір у Всесвіті

На початку історії Всесвіту зір ще не існувало. Проте незабаром після Великого вибуху, у безмежному морі водню та гелію, через високу густину газу почали формуватися перші зорі – так звані зорі третього покоління (Population III). Їх досі ніхто не бачив, але сучасні телескопи, зокрема James Webb, дають надію на їх виявлення.

Нещодавно астрономи зробили важливий крок у цьому напрямку, відкривши найкращого кандидата на роль зорі третього покоління, розповідає 24 Канал з посиланням на ScienceAlert.

А тим часом Активність Сонця впливає на землетруси, і вчені щойно розгадали, як це працює

Вважається, що перші зорі у Всесвіті були дуже масивними – набагато більшими за сучасні гіганти. Через це вони швидко вигорали, розсіюючи свої залишки в космосі та синтезуючи в своїх надрах важчі елементи, ніж водень і гелій. Саме тому зорі третього покоління неможливо спостерігати безпосередньо – їхній вік був надто коротким, однак вони залишили по собі сліди у вигляді певних хімічних елементів.

Міжнародна група науковців під керівництвом Сейдзі Фудзімото з Техаського університету в Остіні опублікувала статтю в журналі The Astrophysical Journal та на сайті препринтів arXiv. У роботі дослідники представили метод пошуку перших зір і описали відкриття галактики-кандидата, яка, ймовірно, містить зорі третього покоління.

Ця галактика отримала назву GLIMPSE-16403, хоча поки що її не можна вважати остаточно підтвердженим місцем існування перших зір. Проте саме виявлення такого кандидата свідчить про те, що відкриття зір третього покоління – лише питання часу.

Ця робота прокладає чіткий шлях до відкриття перших галактик з зорями третього покоління. Незалежно від долі нинішніх кандидатів, методи, розроблені в цьому дослідженні, дозволять нам шукати галактики Population III в епоху JWST,

– зазначають автори дослідження.

Щоб пришвидшити пошуки, Фудзімото та його колеги сфокусувалися на невеликих ділянках неба, шукаючи хімічні "відбитки" перших зір. Вони аналізували галактики з вираженими спектральними лініями випромінювання водню та гелію, зводячи до мінімуму вплив інших елементів.

У результаті вони знайшли двох кандидатів. Один із них виявився ненадійним, а інший – GLIMPSE-16403, що виникла приблизно 825 мільйонів років після Великого вибуху, – повністю відповідає критеріям для галактик третього покоління.

GLIMPSE-16403 наразі є найперспективнішим кандидатом для пошуку зір, які запалили перше світло у Всесвіті. Однак для підтвердження цього відкриття необхідні подальші дослідження, зокрема детальний спектральний аналіз, що є складним завданням через величезну відстань у просторі й часі.

До речі, нещодавно астрономи з'ясували, що вода з'явилась у Всесвіті всього через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху завдяки формуванню кисню після наднових. Дослідження показали, що перші збагачені водою газові згустки могли стати основою для формування придатних для життя планет набагато раніше, ніж вважалося.

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Попри це, нове відкриття наближає астрономів до моменту, коли перші зорі Всесвіту стануть реальністю, а не лише теоретичною гіпотезою.