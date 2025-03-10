Недавно астрономы сделали важный шаг в этом направлении, открыв лучшего кандидата на роль звезды третьего поколения, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.

А тем временем Активность Солнца влияет на землетрясения, и ученые только что разгадали, как это работает

Считается, что первые звезды во Вселенной были очень массивными – намного больше современных гигантов. Поэтому они быстро выгорали, рассеивая свои остатки в космосе и синтезируя в своих недрах более тяжелые элементы, чем водород и гелий.

Именно поэтому звезды третьего поколения невозможно наблюдать непосредственно – их возраст был слишком коротким, однако они оставили после себя следы в виде определенных химических элементов.

Международная группа астрофизиков под руководством Сейдзи Фудзимото из Техасского университета в Остине опубликовала статью в журнале The Astrophysical Journal и на сайте препринтов arXiv. В работе исследователи представили метод поиска первых звезд и описали открытие галактики-кандидата, которая, вероятно, содержит звезды третьего поколения.

Эта галактика получила название GLIMPSE-16403, хотя пока что ее нельзя считать окончательно подтвержденным местом существования первых звезд. Однако именно обнаружение такого кандидата свидетельствует о том что открытие звезд третьего поколения – лишь вопрос времени.

Эта работа прокладывает четкий путь к открытию первых галактик со звездами третьего поколения. Независимо от судьбы нынешних кандидатов, методы, разработанные в этом исследовании, позволят нам искать галактики Population III в эпоху JWST,

– отмечают авторы исследования.

Чтобы ускорить поиски, Фудзимото и его коллеги сфокусировались на небольших участках неба, ища химические "отпечатки" первых звезд. Они анализировали галактики с выраженными спектральными линиями излучения водорода и гелия, сводя к минимуму влияние других элементов.

В результате они нашли двух кандидатов. Один из них оказался ненадежным, а другой – GLIMPSE-16403, возникшая примерно 825 миллионов лет после Большого взрыва, – полностью соответствует критериям для галактик третьего поколения.

GLIMPSE-16403 сейчас является самым перспективным кандидатом для поиска звезд, которые зажгли первый свет во Вселенной. Однако для подтверждения этого открытия необходимы дальнейшие исследования, в частности детальный спектральный анализ, что является сложной задачей из-за огромного расстояния в пространстве и времени.

Кстати, недавно астрономы выяснили, что вода появилась во Вселенной всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва благодаря формированию кислорода после сверхновых. Исследования показали, что первые обогащенные водой газовые сгустки могли стать основой для формирования пригодных для жизни планет гораздо раньше, чем считалось.

Смотрите также Будущий телескоп, который будет изучать загадочное гамма-излучение, наконец получил зеленый свет

Несмотря на это, новое открытие приближает астрономов к моменту, когда первые звезды Вселенной станут реальностью, а не только теоретической гипотезой.