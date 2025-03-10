Недавно астрономы сделали важный шаг в этом направлении, открыв лучшего кандидата на роль звезды третьего поколения, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.
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Считается, что первые звезды во Вселенной были очень массивными – намного больше современных гигантов. Поэтому они быстро выгорали, рассеивая свои остатки в космосе и синтезируя в своих недрах более тяжелые элементы, чем водород и гелий.
Именно поэтому звезды третьего поколения невозможно наблюдать непосредственно – их возраст был слишком коротким, однако они оставили после себя следы в виде определенных химических элементов.
Международная группа астрофизиков под руководством Сейдзи Фудзимото из Техасского университета в Остине опубликовала статью в журнале The Astrophysical Journal и на сайте препринтов arXiv. В работе исследователи представили метод поиска первых звезд и описали открытие галактики-кандидата, которая, вероятно, содержит звезды третьего поколения.
Эта галактика получила название GLIMPSE-16403, хотя пока что ее нельзя считать окончательно подтвержденным местом существования первых звезд. Однако именно обнаружение такого кандидата свидетельствует о том что открытие звезд третьего поколения – лишь вопрос времени.
Эта работа прокладывает четкий путь к открытию первых галактик со звездами третьего поколения. Независимо от судьбы нынешних кандидатов, методы, разработанные в этом исследовании, позволят нам искать галактики Population III в эпоху JWST,
– отмечают авторы исследования.
Чтобы ускорить поиски, Фудзимото и его коллеги сфокусировались на небольших участках неба, ища химические "отпечатки" первых звезд. Они анализировали галактики с выраженными спектральными линиями излучения водорода и гелия, сводя к минимуму влияние других элементов.
В результате они нашли двух кандидатов. Один из них оказался ненадежным, а другой – GLIMPSE-16403, возникшая примерно 825 миллионов лет после Большого взрыва, – полностью соответствует критериям для галактик третьего поколения.
GLIMPSE-16403 сейчас является самым перспективным кандидатом для поиска звезд, которые зажгли первый свет во Вселенной. Однако для подтверждения этого открытия необходимы дальнейшие исследования, в частности детальный спектральный анализ, что является сложной задачей из-за огромного расстояния в пространстве и времени.
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Несмотря на это, новое открытие приближает астрономов к моменту, когда первые звезды Вселенной станут реальностью, а не только теоретической гипотезой.