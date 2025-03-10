Нещодавно астрономи зробили важливий крок у цьому напрямку, відкривши найкращого кандидата на роль зорі третього покоління, розповідає 24 Канал з посиланням на ScienceAlert.
А тим часом Активність Сонця впливає на землетруси, і вчені щойно розгадали, як це працює
Вважається, що перші зорі у Всесвіті були дуже масивними – набагато більшими за сучасні гіганти. Через це вони швидко вигорали, розсіюючи свої залишки в космосі та синтезуючи в своїх надрах важчі елементи, ніж водень і гелій. Саме тому зорі третього покоління неможливо спостерігати безпосередньо – їхній вік був надто коротким, однак вони залишили по собі сліди у вигляді певних хімічних елементів.
Міжнародна група науковців під керівництвом Сейдзі Фудзімото з Техаського університету в Остіні опублікувала статтю в журналі The Astrophysical Journal та на сайті препринтів arXiv. У роботі дослідники представили метод пошуку перших зір і описали відкриття галактики-кандидата, яка, ймовірно, містить зорі третього покоління.
Ця галактика отримала назву GLIMPSE-16403, хоча поки що її не можна вважати остаточно підтвердженим місцем існування перших зір. Проте саме виявлення такого кандидата свідчить про те, що відкриття зір третього покоління – лише питання часу.
Ця робота прокладає чіткий шлях до відкриття перших галактик з зорями третього покоління. Незалежно від долі нинішніх кандидатів, методи, розроблені в цьому дослідженні, дозволять нам шукати галактики Population III в епоху JWST,
– зазначають автори дослідження.
Щоб пришвидшити пошуки, Фудзімото та його колеги сфокусувалися на невеликих ділянках неба, шукаючи хімічні "відбитки" перших зір. Вони аналізували галактики з вираженими спектральними лініями випромінювання водню та гелію, зводячи до мінімуму вплив інших елементів.
У результаті вони знайшли двох кандидатів. Один із них виявився ненадійним, а інший – GLIMPSE-16403, що виникла приблизно 825 мільйонів років після Великого вибуху, – повністю відповідає критеріям для галактик третього покоління.
GLIMPSE-16403 наразі є найперспективнішим кандидатом для пошуку зір, які запалили перше світло у Всесвіті. Однак для підтвердження цього відкриття необхідні подальші дослідження, зокрема детальний спектральний аналіз, що є складним завданням через величезну відстань у просторі й часі.
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Попри це, нове відкриття наближає астрономів до моменту, коли перші зорі Всесвіту стануть реальністю, а не лише теоретичною гіпотезою.