Стрілянина у школі в Канаді: OpenAI могла попередити поліцію, але не зробила цього, – ЗМІ

У містечку Тамблер-Рідж у провінції Британська Колумбія у Канаді нещодавно сталася стрілянина у школі. Компанія OpenAI могла попередити поліцію перед трагедією і розглядала такий варіант, проте не зробила цього.

Про це повідомляє The Guardian.

Як OpenAI могла запобігти стрілянині?

У Тамблер-Рідж 11 лютого сталася стрілянина, яка стала однією з найсмертоносніших у Канаді за останні роки, підозрювана 18-річна Джессі Ван Рутселар вбила 8 людей, серед яких – асистент учителя та 5 учнів віком 12 – 13 років.

Незадовго після цієї трагедії розробник ChatGPT повідомив, що у червні 2025 року зафіксував її обліковий запис за "сприяння насильницькій діяльності". Її акаунт виявили у межах внутрішніх механізмів моніторингу зловживань.

Його заблокували через порушення політики використання платформи. У компанії навіть зізналися, що розглядали можливість передачі відповідної інформації до Королівської канадської кінної поліції, але передумали.

Як пояснили в OpenAI, вони вирішили, що активність користувача не відповідала порогу "неминучого та достовірного ризику серйозної фізичної шкоди", який є підставою для звернення до правоохоронних органів.

Деталі стрілянини у канадській школі

За даними поліції, нападниця діяла самостійно. Правоохоронці нещодавно повідомили, що перед атакою вона застрелила власну матір і 11-річного зведеного брата, а згодом відкрила вогонь у школі, де колись навчалася.

Після прибуття поліції нападницю знайшли мертвою, за попередніми даними, вона вчинила самогубство. Мотиви злочину не встановлені. Дівчина мала проблеми із психічним здоров'ям, її неодноразово затримувала поліція.

Інші подібні інциденти