Найпопулярніший смартфон світу не iPhone 17 Pro – хто вирвався в лідери

Світовий ринок смартфонів знову змінив баланс сил. Нові дані демонструють несподіваного лідера серед пристроїв Apple, який зміг випередити навіть дорожчі моделі.

За даними Counterpoint Research, у першому кварталі 2026 року Apple iPhone 17 став найпопулярнішим смартфоном у світі, зайнявши близько 6% глобальних продажів у штуках. Ба більше – вся трійка лідерів складається виключно з нової лінійки Apple: слідом ідуть iPhone 17 Pro Max та iPhone 17 Pro.

Така концентрація в топі стала безпрецедентною: загалом десять найпопулярніших моделей забезпечили 25% усіх світових продажів – це рекорд для першого кварталу за всю історію спостережень.

До речі, нещодавно Apple оприлюднила власні фінансові результати за підсумком другого кварталу 2026 року. Компанія відзвітувала про суттєве зростання доходів, головним драйвером яких став саме iPhone 17.

Чому базовий iPhone став лідером продажів?

Аналітики пояснюють успіх базової моделі просто – вона стала значно ближчою до версій Pro. Старший аналітик Харшит Растогі (Harshit Rastogi) зазначив, що смартфон отримав більший обсяг пам'яті, покращену камеру та вищу частоту оновлення дисплея. Це фактично розмило межу між стандартною та преміальною версіями.

У Китаї, США і Південній Кореї смартфон показав двозначне зростання продажів у річному вимірі, а в Південній Кореї вони зросли втричі за квартал,

– наголосив Растогі.

За його словами, моделі Pro утримують позиції завдяки ще кращим камерам, акумуляторам і новим дизайнерським рішенням.

А що там з Android-смартфонами?

Поки Apple домінує у верхній частині рейтингу, Android-сегмент виглядає більш роздробленим. Найуспішнішим серед них став Samsung Galaxy A07 4G, який очолив продажі серед Android-пристроїв.

Його популярність забезпечили ринки Близького Сходу, Африки та Латинської Америки, де користувачі особливо цінують довготривалу підтримку – модель отримала шість років оновлень системи та безпеки.

Загалом одразу п'ять позицій у топ-10 зайняли смартфони серії Galaxy A, що свідчить про стабільний попит у бюджетному сегменті.

Водночас флагман Samsung Galaxy S26 Ultra трохи не дотягнув до десятки, хоча старт продажів у нього виявився сильнішим, ніж у попередника. Пристрій вирізняється новими AI-функціями та екраном із режимом захисту приватності.

Єдиним представником Xiaomi у рейтингу став Xiaomi Redmi A5 – найдоступніший смартфон у десятці, який стабільно продається на ринках, що розвиваються.

Аналітик Карн Чаухан (Karn Chauhan) прогнозує, що тренд лише посилиться:

У 2026 році частка десяти найпопулярніших моделей зросте. Очікуване скорочення ринку сильніше вдарить по масовому сегменту, тоді як преміальні смартфони продовжать зміцнювати свої позиції.

Це може означати зміну стратегії виробників: замість гонитви за обсягами вони дедалі частіше роблять ставку на дорожчі пристрої з вищою маржинальністю. На тлі дефіциту пам'яті та зростання вартості компонентів покупці все частіше обирають перевірені бренди – і саме це зараз грає на користь Apple.

Чому всі раптом обирають "простий" iPhone?

Ще кілька років тому базовий iPhone сприймали як компроміс. Це був підходящий варіант для тих, хто хоче спробувати екосистему Apple, але не готовий платити більше. З виходом iPhone 17 ця логіка фактично зникла.

Сьогодні його купують не тому, що дешевше, а тому, що його функцій більш ніж достатньо. І це, мабуть, головна зміна. Для більшості користувачів смартфонів потрібно не так вже й багато: камера для соцмереж, месенджери, більш-менш якісне відео, функції для роботи. І базова модель закриває всі ці задачі практично без жодних компромісів.

Цікаво й те, що серед покупців смартфонів Apple стає більше тих, хто переходить з Android. Для них саме стартова модель була зручною точкою входу в екосистему, але тепер це смартфон, який вміє все.

Водночас значна частина покупців – це люди, які просто оновлюють старі iPhone і отримують помітний стрибок у швидкості та якості фото.

На цьому фоні iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max вже не виглядають такими привабливими покупками. Так, вони кращі, але не настільки, щоб це відчули всі. Різниця у камері чи матеріалах важлива для ентузіастів і тих, хто професійно працює з контентом, але для повсякденного використання вона часто просто не критична. А різниця в ціні більш ніж відчутна.

Нова стратегія Apple?

Схоже, Apple це прекрасно розуміє. Компанія поступово "підтягує" базові моделі до рівня, який ще недавно був доступний лише у Pro. З огляду на те, що продажі смартфонів більше не ростуть так швидко, це логічний хід.

Є ще один неочевидний фактор – це подорожчання компонентів. Пам'ять та інші ключові деталі стають дорожчими, і це б'є по всьому ринку, торкаючись більше комп'ютерної техніки, але також не оминаючи смартфони. Меншим брендам складніше тримати ціни, а великим вигідніше продавати дорожчі моделі з кращою маржею.

Саме тому останнім часом все більше аналітиків схиляються до думки, що ринок бюджетних смартфонів може зникнути або ж зазнати серйозних змін.