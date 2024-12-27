Рік великих проривів у космосі: шість вражаючих історій, які сколихнули індустрію

Космічна індустрія продовжує вражати масштабом своїх досягнень. У 2024 році на нас чекали важливі місії, непересічні події та унікальні дослідження. Це був рік, коли співпраця між державними агентствами та приватними компаніями принесла результати, здатні змінити наше уявлення про Всесвіт.

24 Канал зібрав шість найважливіших космічних подій 2024 року, які змінили індустрію вплинувши на її розвиток. Ці події продовжили досягнення закладені минулого року і стали фундаментом для майбутніх звершень

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SpaceX спіймала надважку ракету-носій Super Heavy

Космічний корабель Starship від SpaceX – це не лише ключ до майбутнього компанії, але й життєво важлива частина американського бачення повернення людства на Місяць. Компанія, яка зробила революцію в космічних подорожах завдяки ракеті Falcon 9, прагне зробити Starship повністю багаторазовою ракетою, що може різко знизити витрати на космічні місії.



Космічний корабель Starship / Фото SpaceX

Важливою демонстрацією інженерної майстерності SpaceX стала подія, що трапилася восени 2024 року. Під час п'ятого випробувального польоту компанія здійснила успішні маневри надважкою ракетою-носієм Super Heavy, повернувши її на Землю і зловивши в повітрі за допомогою пускової башти обслуговування Mechazilla.

Момент посадки та захоплення Super Heavy – дивіться відео:

Це досягнення вимагало великої точності у розрахунках та технологічної довершеності. І хоч SpaceX не змогла повторити цей успіх у шостому випробувальному польоті, компанія націлилася на збільшення частоти випробувань Starship в наступному році, тож варто чекати нових успіхів.



Ракета-носій Super Heavy / Фото SpaceX

SpaceX планує використовувати корабель для доставки на орбіту, Місяць та Марс вантажів та місій, а контракт з NASA навіть передбачає використання корабля у ролі пілотованого транспортного засобу для повернення людей на Місяць.



Starship на Місяці / Рендер SpaceX

NASA з усіх сил підтримує "життя" апаратів Voyager

Після майже п'яти десятиліть космічні апарати NASA "Вояджер-1" і "Вояджер-2" продовжують перевершувати очікування науковців. Ці знакові зонди є єдиними діючими космічними апаратами за межами нашої Сонячної системи, і хоча їхні ядерні генератори втрачають енергію, а системи виявляють ознаки старіння, NASA невтомно працює над тим, щоб підтримувати їхню працездатність.



Voyager-1 в уявленні художника / Зображення NASA

У 2024 році рівень потужності космічного апарату "Вояджер-2" значно знизився, що змусило НАСА деактивувати другорядні системи, такі як прилад для вивчення плазми, який мав мінімальне використання у міжзоряному просторі.

Для "Вояджера-1" ситуація була складнішою. Наприкінці 2023 року зонд почав надсилати спотворені сигнали, що було пов'язано з несправністю мікросхеми пам'яті. Попри цю невдачу, команда NASA переналаштувала його пам'ять, відновивши зв'язок. Однак через кілька місяців система захисту від несправностей вимкнула головну антену Х-діапазону.

Завдяки дивовижному повороту, NASA вдалося відновити зв'язок через малопотужний S-діапазон, який не використовувався десятиліттями. Хоча сигнал значно слабший, "Вояджер-1" пережив ще один рік, продовжуючи розширювати межі космічних досліджень.

Останній політ марсіанського гелікоптера Ingenuity

Гелікоптер NASA Ingenuity значно перевершив очікування інженерів, оскільки спочатку був розроблений для короткого тестового польоту в рамках місії марсохода Perseverance на Марсі. Однак апарат здійснив 72 успішних польоти до своєї останньої аварійної посадки на початку 2024 року.



Гелікоптер Ingenuity / Фото NASA

Аварія сталася в кратері Джезеро, де непередбачуваний характер поверхні призвів до навігаційних помилок. Попри катастрофу, Ingenuity залишив по собі спадщину: він довів, що повітряне дослідження Марса можливе, надсилаючи життєво важливі дані та звіти про погоду протягом своєї майже трирічної місії.



Знімок Ingenuity після аварійної посадки / Фото NASA

Успіх Ingenuity продемонстрував, що за допомогою готових технологій можна досягти на Марсі більшого, ніж вважалося спочатку, і проклав шлях для майбутніх повітряних місій. Хоча гелікоптер більше не експлуатується, його внесок у місію на Марс продовжуватиме впливати на дослідження космосу ще довгі роки.

Конкурент космічної обсерваторії імені Джеймса Вебба

Космічний телескоп імені Джеймса Вебба надає приголомшливі зображення далекого космосу, але новий проект на Землі обіцяє конкурувати з можливостями Вебба.

У середині 2024 року обсерваторія Віри К. Рубін у Чилі представила свою неймовірну 3200-мегапіксельну камеру для дослідження простору і часу (LSST). Ця камера важить понад 3 000 кілограмів і має об'єктив, що охоплює п'ять футів, і є найбільшою астрономічною камерою з коли-небудь створених. Вона надаватиме надзвичайно чіткі зображення нічного неба, охоплюючи значну його частину під час кожного спостереження.



Обсерваторія Рубін / Рендер

Обсерваторія "Рубін" запрацює у 2025 році і робитиме детальні знімки всього південного неба кожні три ночі. Мета – створити десятирічний запис космосу, що дозволить астрономам відстежувати космічні події з безпрецедентною деталізацією.

Камера LSST допоможе виявити нові об'єкти та зрозуміти динаміку Всесвіту, що сприятиме формуванню нашого розуміння космосу на десятиліття вперед.

Фіаско Boeing Starliner

Космічний корабель Boeing Starliner зіткнувся з черговою невдачею у 2024 році під час довгоочікуваного випробувального польоту з екіпажем. Попри занепокоєння щодо негерметичності гелієвих клапанів, місія продовжилася, і астронавти Бутч Вілмор та Суніта Вільямс вирушили на Міжнародну космічну станцію (МКС).



Бутч Вілмор та Суніта Вільямс перед польотом / Фото NASA

Однак, все пішло не за планом. В процесі польоту з'явилися численні витоки гелію, а двигуни космічного корабля перегрілися під час зближення, що викликало проблеми та затримку під час стикування з МКС.



Корабель Starliner пристикований до МКС / Фото NASA

Зрештою астронавти були змушені залишитися на борту МКС на тривалий період, і їхня місія перетворилася на несподівано затягнуте восьмимісячне перебування, а нещодавно стало відомо, що екіпаж повернеться додому не раніше березня 2025 року.

Корабель Starliner повернувся на Землю порожнім і стало ударом для аерокосмічного підрозділу Boeing, який тепер стикається з проблемами щодо своєї здатності доставляти надійні космічні кораблі з екіпажем до МКС.



Посадка Starliner / Фото NASA

Наразі SpaceX залишається єдиним сертифікованим оператором американських пілотованих космічних кораблів, а майбутнє Starliner залишається невизначеним. Сама ж Boeing працює над вирішенням технічних проблем та зростання витрат на завершення проєкту.

Перший в історії цивільний вихід у відкритий космос

У вересні 2024 року відбувся історичний момент для приватних космічних польотів, коли Джаред Айзекман, бізнесмен-мільярдер, та інженер SpaceX Сара Гілліс здійснили перший в історії цивільний вихід у відкритий космос під час місії Polaris Dawn.

Ця місія, профінансована Айзекманом, підняла дослідження космосу на нову висоту, продемонструвавши роль приватних компаній у дослідженні космосу.

Айзекман і Гілліс вийшли з капсули SpaceX Dragon, щоб протестувати нові костюми компанії для позашляхової активності (EVA). Успіх цього виходу у відкритий космос продемонстрував зростаючі можливості комерційних космічних польотів і відкрив можливості для приватних осіб брати участь у дослідженні космосу.

Вихід цивільних астронавтів у відкритий космос – дивіться відео:

Ця подія ознаменувала нову главу в демократизації космосу і, можливо, вплинула на обрання Айзекмана наступним керівником NASA за другої адміністрації Трампа.

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2025 чекає ера нових відкриттів

Хоча 2024 рік був знаковим для космічних досліджень, 2025 рік обіцяє ще більше вражаючих досягнень. Розвиток програми Starship триватиме і SpaceX досягатиме нових висот. Завершена та запущена обсерваторія "Рубін" стане майбутнім космічної науки та подарує людству низку нових відкриттів. Революційні події 2024 року заклали міцний фундамент для того, що буде далі, і майбутнє космічної галузі обіцяє бути яскравим і непередбачуваним.