SpaceX протидіє спробам Росії заглушити Starlink, – Маск
Джерело:Ілон Маск
Засновник компанії Space X Ілон Маск висловився щодо спроб Росії глушити оператора системи супутникового зв'язку Starlink. Американський підприємець зазначив, що його компанія виділяє значні ресурси на боротьбу з цими спробами.
Таким чином Маск відповів на питання користувача у соцмережі Х щодо глушіння Starlink на фронті.
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Маск висловився щодо глушіння Starlink росіянами на фронті
У соцмережі Х, користувач Гавін Вейкер виклав допис, у якому стверджує, що Starlink залишається єдиною справною системою зв’язку на передовій в Україні, попри наполегливі зусилля росіян порушити її роботу.
Чоловік стверджував, що інше військове комунікаційне обладнання США, таке як Viasat, нібито вийшло з ладу в перші кілька годин і більше не відновилося.
З цим дописом погодився Ілон Маск, який написав у соцмережі Х, що його компанія виділяє значні ресурси на боротьбу з російським глушінням, адже це є великою проблемою.
Водночас засновник SpaceX зазначив, що окупантам нібито вдалось заглушити всі системи зв'язку, які використовують українські військові на фронті, окрім Starlink.
ЗМІ писали, що в ЗСУ вийшли з ладу Starlink
- Журналісти The Washington Post написали, що ще у перший день російського наступу на півночі Харківської області термінали компанії Space X – Starlink – вийшли з ладу. У видання писали, що бійці 125 окремої бригади ТРО 10 травня втратили всі відеотрансляції через російські радіоелектронні перешкоди.
- Командир підрозділу дронів у бригаді повідомив журналістам, що в якийсь момент вони залишилися повністю "сліпі", оскільки не працював супутниковий інтернет через Starlink. Тому нашим бійцям довелося працювати через рації або телефони, у тих місцях, де вони ще працювали.
- Варто зазначити, що Starlink на фронті використовують як українські, так і російські військові. Зокрема, окупанти використовують термінали для координації атак, управління безпілотниками та іншими видами військової техніки.
- Окрім того, відомо, що Пентагон працює разом зі Space X, щоб перешкодити несанкціонованому використанню інтернет-терміналів Starlink російськими військовими. До того ж попри постійну доступність терміналів Starlink в Росії через онлайн-платформи, користувачі країни-агресорки стикаються з проблемами підключення до супутникового інтернету.