Как определить, есть ли в вашем смартфоне опасный вирус: вот 6 признаков, которые предупредят вас

Подхватить вирус на смартфон гораздо проще, чем может показаться. Иногда даже официальные магазины приложений не помогают избежать опасности. Если ваш смартфон начинает вести себя странно - показывать неожиданные всплывающие окна или запускать незнакомые программы - возможно, он заражен вредоносным программным обеспечением.

Чем быстрее вы заметите, что с вашим смартфоном что-то не так, тем легче могут быть последствия. Техно 24 подготовило шесть важных признаков, которые могут свидетельствовать о том, что ваш телефон заражен и нуждается в очистке.

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Необычно высокий уровень использования данных

Вредоносное программное обеспечение часто работает в фоновом режиме, потребляя данные при отправке информации третьим лицам или загрузки вредоносных файлов. Понять, что что-то пошло не так можно заметив нехарактерно высокий уровень использования мобильных данных.

Чтобы проверить потребление данных на устройстве Android, перейдите в Настройки – Соединение – Использование данных – Использование мобильных данных .

– – – . Для пользователей iPhone перейдите к Настройки – Сотовая связь сотовой связи – Сотовые данные.

Когда определенные приложения потребляют больше данных, чем обычно, особенно те, которые не должны этого делать, следует заподозрить, что это может быть связано с активностью вируса.

Внезапное появление всплывающих уведомлений

Рекламное ПО, распространенный тип вредоносного программного обеспечения, предназначенное для получения дохода путем демонстрации пользователю нежелательной рекламы. Если вы начинаете видеть всплывающие окна в местах, где они не должны появляться, например, когда вы не пользуетесь браузером или приложением – вероятнее всего смартфон заражен вредоносной программой.

Аккумулятор разряжается за ночь без причины

Обычно в течение ночи батарея вашего смартфона разряжается несущественно. Да, некоторые программы продолжают работать в фоне, но в итоге это не должно забирать больше чем несколько процентов. Если же вы видите, что ваш смартфон в состоянии покоя теряет до половины заряда батареи – дело плохо.

Если это произошло внезапно, вероятнее всего смартфон подхватил вредоносное программное обеспечение, которое активно работает в фоновом режиме истощая аккумулятор смартфона.

Сбои в работе приложений и случайные перезагрузки

Хотя сбои в работе приложений случаются время от времени, если все ваши программы начали зависать или вылетать после обновления – вероятно причина в заражении. В дополнение к этому может произойти так, что ваш смартфон начнет случайно перезагружаться.

Частые сбои в работе приложений или неожиданные перезагрузки часто связаны с заражением вредоносным программным обеспечением.

Телефон перегревается и тормозит

Иногда не обязательно, чтобы были очевидные проблемы с приложениями. Ваш смартфон после заражения может просто перестать работать, как раньше. Если он начал подтормаживать, медленно загружать приложения и существенно перегреваться – это может свидетельствовать о заражении вирусом, или о том, что он существенно устарел и его пора заменить. Однако, если ваш смартфон куплен недавно, причиной может быть вредоносное программное обеспечение.

Незнакомые программы устанавливаются самостоятельно

Вредоносное программное обеспечение может устанавливать программы без вашего разрешения, предоставляя им доступ к конфиденциальной информации. Если на вашем устройстве появились незнакомые программы, проверьте их разрешения. Вы можете обнаружить, что они имеют доступ к контактам, хранилища и даже микрофону. Если вы заметили, что странные программы устанавливаются самостоятельно, необходимо немедленно провести расследование и удалить вредоносные приложения.

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Если вы будете внимательными к этим шести признакам, вы сможете обнаружить вредоносное программное обеспечение на ранних стадиях и защитить свое устройство. Если вы заметили любой из этих симптомов, сброс до заводских настроек может помочь удалить вредоносное программное обеспечение полностью и восстановить нормальную работу телефона. Однако перед этим позаботьтесь о бэкапе личных данных, чтобы не потерять их.